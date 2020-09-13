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- 13 Eyl 2020 - 16:07 G: 13 Eyl 2020 - 16:16

Cenaze işlemleri sırasında akrabalar arasında kavga: 6 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tedavi gördüğü Kahta Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Kamile Kutlu'nun (58) defin işlemleri sırasında akraba olan kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı, biber gazı kullandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kavgaya karıştığı iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin üstünde tabanca ele geçirildi.

Cenazenin ilçe merkezinde defnedileceği, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve ilçenin ileri gelenlerinin aileleri barıştırmak için ara buluculuk yaptığı öğrenildi.

13 Eyl 2020 - 16:07 AA - Asayiş

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