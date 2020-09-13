Korkunç Kaza! Otomobil ikiye bölündü!
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
İlçeye bağlı Perşembe beldesi Helvacılar köyü mevkisinde A.İ'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücücüyü Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırdı.
Bu arada ikiye bölünen otomobilde sürücü koltuğunun sağlam kaldığı görüldü.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Otomobilin ön kapılarının bulunduğu bölümden ortadan ikiye ayrılırken sürücü koltuğunun sağlam bir şekilde yerinde durduğu görüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.