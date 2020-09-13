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- 13 Eyl 2020 - 16:18 G: 13 Eyl 2020 - 16:19

Korkunç Kaza! Otomobil ikiye bölündü!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İlçeye bağlı Perşembe beldesi Helvacılar köyü mevkisinde A.İ'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücücüyü Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bu arada ikiye bölünen otomobilde sürücü koltuğunun sağlam kaldığı görüldü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Otomobilin ön kapılarının bulunduğu bölümden ortadan ikiye ayrılırken sürücü koltuğunun sağlam bir şekilde yerinde durduğu görüldü.

13 Eyl 2020 - 16:18 AA Zonguldak- Asayiş

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