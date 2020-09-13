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- 13 Eyl 2020 - 20:05 G: 13 Eyl 2020 - 20:06

Bakan Koca, 13 Eylül Korona Tablosu ve Vaka Sayısını Açıkladı!

Son 24 saatte 96 bin 97 Kovid-19 testi yapıldı, toplam vaka sayısı 291 bin 162'ye, can kaybı 7 bin 56'ya, ağır hasta sayısı 1267'ye yükseldi 1102 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 258 bin 833 oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "57 can kaybı, 1527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan birlik ve beraberlik içinde mücadeledir. Tedbirde birlik olalım virüse fırsat vermeyelim"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 57 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 96 bin 97 test yapıldı, 1527 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 1102 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 258 bin 833'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 519 bin 560, vaka sayısı 291 bin 162, vefat sayısı 7 bin 56 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 25 bin 273, ağır hasta sayısı 1267, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,2 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "57 can kaybı, 1527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan birlik ve beraberlik içinde mücadeledir. Tedbirde birlik olalım virüse fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı.

13 Eyl 2020 - 20:05 AA Ankara- Sağlık

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