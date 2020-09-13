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- 13 Eyl 2020 - 23:16 G: 13 Eyl 2020 - 23:18

Ankara'da Feci kaza! 4 otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralı

Ankara'da 4 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çubuk-Şabanözü yolundaki Çankırı Bulvarı Ramazan Sodan Sokak Kavşağı'nda 4 otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Murat Öztürk, İsmail Canbaz ile beraberindeki Fatih Canbaz yaralandı. Diğer iki sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

13 Eyl 2020 - 23:16 AA Ankara- Asayiş

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