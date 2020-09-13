13 Eyl 2020 - 23:16 Güncelleme: 13 Eyl 2020 - 23:18
Ankara'da Feci kaza! 4 otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralı
Ankara'da 4 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Ankara’nın Çubuk ilçesinde 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çubuk-Şabanözü yolundaki Çankırı Bulvarı Ramazan Sodan Sokak Kavşağı'nda 4 otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler Murat Öztürk, İsmail Canbaz ile beraberindeki Fatih Canbaz yaralandı. Diğer iki sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.
Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.