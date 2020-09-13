Manisa'da Feci Kaza! İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Kazada her iki otomobilde yaralanan 7 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 35 HSN 30 ile 20 RF 887 plakalı iki otomobil Alaşehir-Kula kara yolunun Tepeköy Mahallesi kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 35 HSN 30 plakalı otomobil, yol kenarındaki üzüm bağına devrildi.
Yoldan geçenlerin çağrısıyla olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada her iki otomobilde yaralanan 7 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.