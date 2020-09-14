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- 14 Eyl 2020 - 12:24 G: 14 Eyl 2020 - 12:30

Aleyna Çakır Kimdir, Aleyna Çakır Adlı Sema Esen Nasıl, Ne Zaman Öldü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programda Sema Esen (Aleyna Çakır) adlı genç kadının şüpheli ölümünün gündem olmasının ardından olayın detayları merak edilmeye başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programda Sema Esen (Aleyna Çakır) adlı genç kadının şüpheli ölümünün gündem olmasının ardından olayın detayları merak edilmeye başladı. Ümitcan Uygun adlı bir cani tarafından şiddete maruz bırakılarak bayıltılması ve bu anların Uygun tarafından sosyal medyada canlı yayınla paylaşılmasının ardından patlak veren olaydan sonra genç kadın kısa süre sonra evinde boynunda bornoz ipi ile ölü olarak bulunmuştu.

Defalarca Ümitcan Uygun’un şiddetine maruz kalan Aleyna Çakır’ın intihar gibi görünen şüpheli ölümünün ardında cinayet olabileceği ifade ediliyor. Ailesinin ve arkadaşlarının Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak olayın aydınlatılması için yardım istemesinin ardından yeniden gündeme gelen olayda ortaya çıkan yeni detaylar ise herkesin yüreğini burktu.

Aleyna Çakır Nasıl Öldü, Ölümü Cinayet Mi?

17 Nisan’da erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun tarafından bayıltana kadar şiddet gören ve bu anları canlı yayınla paylaşılan Aleyna Çakır (Sema Esen), 2 Haziran’da akşam saatlerinde yine Ümitcan Uygun tarafından evde ölü olarak bulunmuştu. 1 yıldır Esen ile beraber olduğunu ve olayın bir gün öncesinde ise akşam saatlerinde beraber evde yemek yediklerini ifade eden Ümitcan Uygun, sonrasında Sema Esen’i evine bıraktığını ve ertesi gün gittiğinde ise cansız bedenini bulduğunu söylemişti.

WhatsApp üzerinden arkadaşlarına intihar edeceği yönünde mesajlar attığı ifade edilen Aleyna Çakır’ın otopsi raporunda ise ölmeden önce cinsel ilişkiye girdiği ve tırnaklarında bir erkeğe ait deri parçalarının olduğu belirlendi. Olayı araştıran Müge Anlı ve ekibi ise Ümitcan Uygun’un genç kadını öldüreceğini ifade ettiğine ilişkin güçlü iddiaları gün yüzüne çıkardı.

Müge Anlı ve Ekibini De Tehdit Etmişti!

Genç kadının şüpheli ölümünün ardından ailesinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmasının ardından Ümitcan Uygun’un sosyal medya hesabı üzerinden Aleyna Çakır’ın öldürdüğünü itiraf ettiği ve ATV stüdyolarını silahla basacağını ifade ettiği ortaya çıktı.

Defalarca şiddete maruz kaldığı ifade edilen genç kadının ayrıca Ümitcan Uygun adlı kişi tarafından ölümle ve ailesi ile de tehdit edildiği ifade edildi. Olay hakkında araştırma ise devam ediyor. 

14 Eyl 2020 - 12:24 - Gündem

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