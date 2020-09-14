Temizlik işçilerinden çevreyi kirletenlere Karadeniz şivesiyle tepki

Ordu'nun Fatsa ilçesinde temizlik işçileri, çevreyi kirletenlere, çöp poşetleriyle yazdıkları "Atma Daa!" uyarısıyla esprili dille tepki gösterdi.

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Saraycık Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçileri ile piknikçilerin geride bıraktığı çöpleri topladı.

İki günde yaklaşık 200 poşet çöp toplayan işçiler, bu poşetlerin bir kısmını Karadeniz şivesiyle "Atma Daa!" yazısı oluşacak şekilde dizdi.

İşçiler, esprili dille doğaya atılan çöplere tepki gösterirken çevre temizliğine de dikkati çekti.

Temizlik görevlisi Turgay Özyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, her vatandaşın çevre temizliği konusunda daha titiz ve duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Herkesin yaşadığı çevreye sahip çıkması gerektiğine dikkati çeken Özyurt, "Bu ağaçlar, bu yeşillik, bu dereler hepimizin. Bu çevrede iki günde 200 torba çöp topladık. Herkesin temizlik kurallarına uygun davranmasını istiyoruz. İnsanlar çöpünü poşetleyip en yakın çöp kovasına atsın. Bu doğa harikası yerleri temiz bırakmalarını istiyoruz." dedi.

Özyurt, doğayı kirletmenin sağlığı tehlikeye atmak anlamına da geldiğini belirterek, "İnsanlarımız piknik yaptıktan sonra çevresini çok pis bırakıyor ama aynı yere tekrar piknik için geldiklerinde pis görünce rahatsız oluyorlar." ifadesini kullandı.