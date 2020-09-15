Bakü'nün kurtuluşunun 102. yıl dönümü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 102. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ve Azerbaycanlı askeri yetkililer katıldı.

Büyükelçi Özoral'ın Şehitlik Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı adına da Harp Akademisi Başkanı Korgeneral Haydar Piriyev anıta çelenk bıraktı.

Şehitlik anı defterinin imzalayan Büyükelçi Özoral daha sonra beraberindekilerle Bakü Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret etti.

Öte yandan bir grup sivil toplum kuruluşu temsilcisi anıtın yakınlarda toplanarak tatbikat için gelen Türk ordusunun Azerbaycan'da kalması için gösteri yaptı.

Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan kalabalık, "Türkiye kal" sloganı attı.

- Kafkas İslam Ordusu ve Bakü'nün kurtuluşu

Azerbaycan, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra 4 Haziran 1918'de Osmanlı Devleti ile Batum'da anlaşma imzaladı. Anlaşma, iki devlet arasında siyasi, hukuki, ticari ve askeri alanlarda dostane ilişkiler kurulmasını öngörüyordu. Azerbaycan, anlaşmanın 4. maddesi uyarısınca Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgaline karşı Osmanlı hükümetinden yardım istedi.

Enver Paşa'nın 28 yaşındaki kardeşi Nuri Paşa'nın (Killigil) çabalarıyla kurulan Kafkas İslam Ordusu, Filistin Cephesi'nden getirilen 106. ve 107. piyade ile 56. topçu alayları ile takviye edilerek Bakü ve Azerbaycan'ın diğer illerinin Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılması için görevlendirildi.

Gence'ye ulaşan Kafkas İslam Ordusu'ndaki asker sayısı, Azerbaycan kolordusundan yapılan bin kişilik takviyeyle 12 bine ulaştı.

Güzergahındaki Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i de Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyen ordu, 15 Eylül 1918'de 30 saat süren şiddetli muharebelerden sonra Bakü'yü kurtardı.

Bakü'de halkın coşkuyla karşıladığı Osmanlı askerleri, kentte geçit töreni düzenledi.

Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı mücadelede 1130 şehit verdi.

Azerbaycan'ın Bakü, Şeki, Şamahı, Gobustan, Göyçay, Kürdemir, Neftçala, Hacıkabul ve Guba gibi birçok bölgesinde Kafkas İslam Ordusu askerinin defnedildiği 14 Türk şehitliği bulunuyor.