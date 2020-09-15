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- 15 Eyl 2020 - 11:43 G: 15 Eyl 2020 - 12:07

14 Eylül Gelinim Mutfakta Günün Birincisi Kim Oldu, Puan Durumu Nasıl?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün 13.45’te izleyici ile buluşan Gelinim Mutfakta yarışması yeni haftaya yine heyecan dolu bir bölümle başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün 13.45’te izleyici ile buluşan Gelinim Mutfakta yarışması yeni haftaya yine heyecan dolu bir bölümle başladı. 14 Eylül Pazartesi günü ekrana gelen yeni bölümünde gelinlerin birbiri ile yaşadıkları kıyasıya mücadeleler ilgi odağı haline geldi. Önceki gün ekrana gelen son bölümünde kaynanalar tarafından gelinlerin hazırladıkları tabaklara puan veriliyor. Günün sonunda ise puanları toplayan yarışmacılar hafta finalinde en yüksek puanı alarak büyük ödülünün sahibi olmak için çabalıyor.

Yeni sezonunda Onur Büyüktopçu tarafından sunulan Gelinim Mutfakta yarışmasının merakla beklenen yeni bölümü ise 15 Eylül Salı günü ekrana gelmeye hazırlanıyor. Öte yandan 14 – 18 Eylül haftasının ilk bölümünde ilk gün puanları ve günün birincisi merak edilmeye başladı.

Gelinim Mutfakta 14 Eylül Günün Birincisi Belli Oldu!

14 Eylül Pazartesi günü Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Gelinim Mutfakta yarışmasında yeni haftanın ilk puanları ve günün birincisi belli oldu. Hafta içi her gün ekrana gelen yeni bölümlerinde gelinler en iyi yemekleri yapmak için yarışıyor ve kaynanaların objektif değerlendirmeleri ile en yüksek puanı almak için kıyasıya mücadele veriyor.

Günün sonunda en yüksek puanı alan isim çeyrek altının sahibi olmayı başarıyor. Toplamda 5 puan alarak 14 Eylül Pazartesi günün birincisi olmayı başaran isim ise Zeynep Hanım oldu.

Gelinim Mutfakta 14 Eylül Pazartesi Puan Durumu

Yeni haftaya bomba gibi bir bölümle başlayan Gelinim Mutfakta yarışmasında yine heyecan üst seviyede yaşanıyor. Zeynep Kalyon Gökçe – Yasemin Gökçe, Ayşe Önal – Ayşe Çakır, İlayda Doğan – Gülcan Tiryakioğlu ve Miray Akan – Züleyha Akan gelin ve kaynanaların mücadele ettiği yeni haftada en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim 5 puanla Zeynep Kalyon Gökçe olmuştur. Diğer yarışmacıların 14 Eylül Pazartesi günü aldığı puanlar ise haftanın ilk gün sonuçlarını ortaya koydu.

·         İlayda Doğan: 3 Puan

·         Miray Akan: 1 Puan

·         Ayşe Önal: 4 Puan

·         Zeynep Kalyon Gökçe: 5 Puan

15 Eyl 2020 - 11:43 - Dizi Haberleri

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