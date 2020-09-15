E - Devletten HES Kodu Nasıl Alınır?

Türkiye’de Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bulaş riskini en aza indirmek için uygulanan ve hayatımıza giren yeni bir kavram da seyahatlerde gerekli olan HES kodu olmuştur. Hayat Eve Sığar (HES) kodu özellikle sosyal hayatın daha kontrollü olmasının sağlanması için ulaşım ve ziyaret gibi konularda bu kişilerin hastalık taşımadığına dair bir tür bilgi sorgulama kodu olarak tanımlanabilir.

Öte yandan ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde adayların başvuru yapacakları sınavlar için HES kodunun da isteneceğinin açıklanmasının ardından konu bir kere daha gündeme geldi. Özellikle seyahatler sırasında talep edilen bu koda e – Devlet üzerinden kolayca ulaşabilir ve HES kodunun ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmasını sağlayabilirsiniz.

HES Kodu Alma Yöntemleri Nelerdir?

HES kodunu vatandaşların üç farklı şekilde alması mümkündür. Covid – 19 salgını kapsamında salgınla ilgili birçok işlem gerçekleştirebileceğiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması ile e – Devlet üzerinden veya SMS ile bu kodu talep etmeniz mümkündür.

Vatandaşların e - Devlet üzerinden yapacakları sorgulamada e – Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapmaları yeterlidir. SMS ile yapılacak sorgulamada ise ‘’HES’’ yazıp boşluk bırakarak T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılarak 2023’e kısa mesaj gönderilebilir. HES kodu pandemi sürecinde birçok farklı hizmet ve başvuru için vatandaşlardan talep edilecektir.

E – Devlet HES Kodu Sorgulama

Vatandaşların HES kodunu almak için kullanabileceği en hızlı ve etkili yöntemler arasında e – Devlet ilk sırada yer almaktadır. e – Devlet üzerinden yapılacak sorgulamalar için e – Devlet’e mobil veya web üzerinden giriş yaptıktan sonra arama bölümüne ‘’HES Kodu’’ yazmanız yeterlidir. İlgili sayfaya yönlendirilmenizin ardından süreli veya süresiz olarak iki farklı şekilde HES kodu oluşturulmasını sağlamanız mümkündür. Diğer tüm işlemlerde olduğu gibi vatandaşların e – Devlet’e giriş yapması için e – Devlet şifresine ve T.C. kimlik numarasına ihtiyaç olacaktır. Eğer e – Devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubesine giderek e – Devlet şifrenizi talep edebilir ve sisteme kolayca giriş yapabilirsiniz.