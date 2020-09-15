Milyonlarca Çocuğa Sevindirici Haber! O Vekil Farkedip Harekete Geçti! Yazı Gönderdi...

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Diyabet dünyada ve Türkiyede artan bir hastalıktır. Diyabet çocuklarda da görülen ve görülme sıklığı gittikçe artan bir hastalıktır.

Çocuklarda görülen diyabet hastalığının 95i Tip 1 Diyabet olmakta ve çocuklar sürekli insülin tedavisine ihtiyaç duymaktadır. Tip 1 Diyabet ömür boyu süren sürekli insüline ihtiyaç duyan bir hastalıktır. Bu sırada çocuğun sürekli kan şeker seviyesinin takibi gerekmektedir. Parmaktan kan alarak yapılan kan şekeri takibi zorlu ve pratik olmayan bir uygulamadır. Günümüzde kan şekeri izleme sistemleri geliştirilmiştir. Çocuğun sürekli kan şekerini ölçen parmağının her defasında delinmesi zorunluluğunu ortadan kaldıran çocuğun ve ailesinin kan şekeri takibini sağlayan bu sistemler oldukça yararlı görünmektedir.

Bu nedenle çocukluk döneminde Tip 1 Diyabet hastaları için sürekli kan şekeri izleme sisteminin Kurumunuz tarafından tam ödeme kapsamına alınmasını çocuklarımız ve aileleri için rica eder saygılarımı sunarım.

PROF. DR. SEFER AYCAN

KAHRAMANMARAŞ MILLETVEKILI