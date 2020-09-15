Milyonlarca Çocuğa Sevindirici Haber! O Vekil Farkedip Harekete Geçti! Yazı Gönderdi...
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan; milyonlarca çocuğa sevindirecek haberi verdi. Diyabeti konu alan Vekil, SGK, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'ne bir yazı göndererek; diyabet hastası ve çocukların büyük sorun yaşadığı kan şekeri takibiyle ilgili bir yenilikten ve uygulandığında yaşanabilecek olumlu durumlardan bahsetti. İşte o yazı...
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Diyabet dünyada ve Türkiyede artan bir hastalıktır. Diyabet çocuklarda da görülen ve görülme sıklığı gittikçe artan bir hastalıktır.
Çocuklarda görülen diyabet hastalığının 95i Tip 1 Diyabet olmakta ve çocuklar sürekli insülin tedavisine ihtiyaç duymaktadır. Tip 1 Diyabet ömür boyu süren sürekli insüline ihtiyaç duyan bir hastalıktır. Bu sırada çocuğun sürekli kan şeker seviyesinin takibi gerekmektedir. Parmaktan kan alarak yapılan kan şekeri takibi zorlu ve pratik olmayan bir uygulamadır. Günümüzde kan şekeri izleme sistemleri geliştirilmiştir. Çocuğun sürekli kan şekerini ölçen parmağının her defasında delinmesi zorunluluğunu ortadan kaldıran çocuğun ve ailesinin kan şekeri takibini sağlayan bu sistemler oldukça yararlı görünmektedir.
Bu nedenle çocukluk döneminde Tip 1 Diyabet hastaları için sürekli kan şekeri izleme sisteminin Kurumunuz tarafından tam ödeme kapsamına alınmasını çocuklarımız ve aileleri için rica eder saygılarımı sunarım.
PROF. DR. SEFER AYCAN
KAHRAMANMARAŞ MILLETVEKILI
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.