Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları - Foto Galeri
Yarışlar, "Grand Prix Central Anatolia" etabıyla sona erdi
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışlarında yol yarışları bölümü, "Grand Prix Central Anatolia" etabının koşulmasıyla tamamlandı.
Erciyes AŞ yetkilerinden alınan bilgiye göre, Develi-Tomarza arasındaki parkurda kadın bisikletçiler 107 kilometre, erkekler ise 129,5 kilometrelik mesafe katetti.
"Grand Prix Central Anatolia" etabında kadınlarda birinciliği Rusya Milli Takımı'ndan Tamara Dronova, ikinciliği Ukrayna Milli Takımı'ndan Valeria Kononenko, üçüncülüğü ise Rusya Milli Takımı'ndan Elizaveta Oshurkova elde etti.
Erkeklerde Ukrayna Milli Takımı'ndan Mykhaylo Kononenko birinci, aynı ülkeden Vitaliy Buts ikinci, Uruguay Bisiklet Takımı'ndan Fabricio Ferrarı Barcelo üçüncü oldu.
Müsabakalarda dereceye giren sporculara, Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı ve diğer yetkililer tarafından ödülleri verildi.
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, 17 Eylül'de dağ bisikleti etabıyla devam edecek.
Dağ bisikleti yarışları ise 10 Ekim'de tamamlanacak.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.