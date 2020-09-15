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- 15 Eyl 2020 - 22:39 G: 15 Eyl 2020 - 22:40

DSÖ'den Son Dakika Açıklaması! Okullar Açılacak mı? Çocuklar Risk Grubunda mı?

DSÖ O Beklenen Soruya Cevap Verdi! Okullar Bu Açıklamanın Sonucunda Açılabilir. Dünya Sağlık Örgütü Kovid-19 salgınına rağmen okulların açılmasından yana

Dünya Sağlık Örgütü ( DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) vakalarının yüzde 10'undan azının ve virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 0,2'sinden azının 20 yaşın altındaki kişilerde görüldüğünü belirterek okulların açılmasından yana olduklarını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 10'undan azının ve virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 0,2'sinden azının 20 yaşın altındaki kişilerde görüldüğünü belirterek okulların açılmasından yana olduklarını söyledi.

15 Eyl 2020 - 22:39 AA Ankara- Sağlık

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