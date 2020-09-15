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15 Eyl 2020 - 22:39

DSÖ'den Son Dakika Açıklaması! Okullar Açılacak mı? Çocuklar Risk Grubunda mı?

DSÖ O Beklenen Soruya Cevap Verdi! Okullar Bu Açıklamanın Sonucunda Açılabilir. Dünya Sağlık Örgütü Kovid-19 salgınına rağmen okulların açılmasından yana