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- 15 Eyl 2020 - 23:11 G: 15 Eyl 2020 - 23:12

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde 15 Eylül 2020'de yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar. Tüm gelişmeler detaylı haber detayında...

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 67 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 110 bin 412 test yapıldı, 1742 kişide Kovid-19 tespit edildi. Son 24 saatte 67 hasta vefat etti, 1202 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 261 bin 260'a çıktı. Test sayısı 8 milyon 742 bin 535, vaka sayısı 294 bin 620, vefat sayısı 7 bin 186 olarak kayıtlara geçti.

- Faaliyet alanı dışına çıkan işletmeler kapatılacak

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane ve gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına müsaade edilmeyecek.

Denetimlerde faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler, ilgili genelgeler çerçevesinde derhal kapatılacak ve haklarında ayrıca işlem yapılacak.

15 Eyl 2020 - 23:11 AA Ankara- Sağlık

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