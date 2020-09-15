Sahilde 351 caretta caretta ölüsü bulundu
Meksika'da 137 deniz aslanı ölüsünün sahile vurduğu bölgede yıl başından bu yana 351 caretta caretta ölüsünün bulunduğu bildirildi.
Meksika'da 137 deniz aslanı ölüsünün sahile vurduğu bölgede yıl başından bu yana 351 caretta caretta ölüsünün bulunduğu bildirildi.
Meksika Çevre Hukuku ve Biyolojik Çeşitlilik merkezleri, Baja California Sur'da bulunan 351 deniz kaplumbağası ölüsünün, Ulloa Körfezi'nde ağla ve oltayla balık avlamaya yasak getirilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu açıkladı.
Ağların deniz kaplumbağalarının ölmesinin temel nedenlerinden biri olduğuna işaret eden çevre örgütleri, Ulloa Körfezi'nde 2019'da 331, 2018'de de 450 caretta carettanın ölü bulunduğunu hatırlattı.
Meksika'da eylül başından bu yana sahile 137 ölü deniz aslanı vurmuştu. Ölü deniz aslanlarına, Baja California Sur eyaletinde Comondu bölgesinde 130 kilometrelik sahil bandında rastlanmıştı.
Balık ağlarına takıldıklarına ya da teknelerle çarpıştıklarına dair izlere rastlanmayan hayvanlardan neden öldüklerini tespit etmek için doku örnekleri alınmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.