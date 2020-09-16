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- 16 Eyl 2020 - 13:31 G: 16 Eyl 2020 - 14:38

Honor Watch GS Pro, ES ve MagicBook Pro'ya toplam 13 ödül

Honor, başta Honor Watch GS Pro ve Honor MagicBook Pro olmak üzere inovatif ürünleriyle uluslararası otoriteler tarafından birçok farklı kategoride ödül aldı

IFA 2020 kapsamında yeni akıllı saat, dizüstü bilgisayar ve ekosistem ürünlerini tanıtan Honor, başta Honor Watch GS Pro ve Honor MagicBook Pro olmak üzere inovatif ürünleriyle uluslararası otoriteler tarafından birçok farklı kategoride ödüllendirildi.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, Huawei Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan Honor, Berlin'de düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA 2020'de Honor Watch GS Pro ve Honor MagicBook Pro gibi en yeni teknolojilerini tanıtarak büyük beğeni toplamıştı.

IFA 2020 kapsamında yeni akıllı saat, dizüstü bilgisayar ve ekosistem ürünlerini tanıtan Honor, başta Honor Watch GS Pro ve Honor MagicBook Pro olmak üzere inovatif ürünleriyle uluslararası otoriteler tarafından birçok farklı kategoride ödüllendirildi.

16 Eyl 2020 - 13:31 AA İstanbul- Ekonomi

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