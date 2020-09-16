Honor Watch GS Pro, ES ve MagicBook Pro'ya toplam 13 ödül
Honor, başta Honor Watch GS Pro ve Honor MagicBook Pro olmak üzere inovatif ürünleriyle uluslararası otoriteler tarafından birçok farklı kategoride ödül aldı
IFA 2020 kapsamında yeni akıllı saat, dizüstü bilgisayar ve ekosistem ürünlerini tanıtan Honor, başta Honor Watch GS Pro ve Honor MagicBook Pro olmak üzere inovatif ürünleriyle uluslararası otoriteler tarafından birçok farklı kategoride ödüllendirildi.
Honor'dan yapılan açıklamaya göre, Huawei Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan Honor, Berlin'de düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA 2020'de Honor Watch GS Pro ve Honor MagicBook Pro gibi en yeni teknolojilerini tanıtarak büyük beğeni toplamıştı.
IFA 2020 kapsamında yeni akıllı saat, dizüstü bilgisayar ve ekosistem ürünlerini tanıtan Honor, başta Honor Watch GS Pro ve Honor MagicBook Pro olmak üzere inovatif ürünleriyle uluslararası otoriteler tarafından birçok farklı kategoride ödüllendirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.