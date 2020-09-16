Doya Doya Moda 16 Eylül Günün Birincisi Kim Oldu? Doya Doya Moda Puan Durumu

TV 8 ekranlarının sevilen moda ve yarışma programı Doya Doya Moda her hafta olduğu gibi yeni haftaya da heyecanlı bir şekilde başladı. Her hafta birbirinden iddialı tarzları ile 7 farklı yarışmacının mücadele ettiği programda jüri üyelerinden en yüksek puanı alarak hafta finalinde birinci olmaya çalışan adaylar kıyasıya mücadele ediyor. 16 Eylül Çarşamba günü ekrana gelecek yeni bölümünde ise hafta ortasının puanları ve günün birincisi belli olacak.

Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin hafta boyu devam eden mücadelelerinin ardından hafta finalinde yarışmada en düşük puanı alarak veda eden ismin yerine hafta başında Pazartesi günü yeni bir isim dahil olarak yarışma heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

Doya Doya Moda 16 Eylül Puanları ve Günün Birincisi

Hafta içi her gün 13.00’de TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan Doya Doya Moda yarışmasının heyecan dolu yeni bölümü 16 Eylül Çarşamba günü ekrana geliyor. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Seray Sever, Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu yarışmacıların kombinlerini puanlamaya devam ediyor.

Yeni bölümü ile bu gün ekrana gelen yeni bölümünde Doya Doya Moda’nın günün birincisi ve güncel hafta ortası puan durumu belli olacak. Heyecan dolu yeni haftaya girilmesinin ardından bu hafta finalinde kimin birinciliği alacağı ve hangi yarışmacının eleneceği ise merak ediliyor. Doya Doya Moda 16 Eylül 2020 günün birincisi ve puan durumu açıklandığında haberimizde yer alacak.

Doya Doya Moda 15 Eylül Son Bölümünde Kim Birinci Oldu?

Her gün farklı konseptler ile mücadele eden 7 farklı yarışmacı 15 Eylül Salı günü ekrana gelen haftanın ikinci gün yarışmasında yine kıyasıya mücadele etti. Günün sonunda ise 20 puan alan Rümeysa birinci olmayı başardı. Doya Doya Moda yarışmasının 15 Eylül 2020 Salı günü ekrana gelen son bölümünde diğer yarışmacıların aldıkları puanlar ise şöyle:

· Rümeysa: 20 Puan

· Özde: 17 Puan

· Birben: 13 Puan

· Rabia: 12 Puan

· Sabiha: 9 Puan

· Nur: 7 Puan

· Zeynep: 6 Puan