16 Eylül Bugün Gelinim Mutfakta Gün Birincisi Kim Oldu? Gelinim Mutfakta 533. Bölüm İzle! Puan Durumu Nasıl Oldu?

Kanal D ekranlarının uzun soluklu yarışma programlarından Gelinim Mutfakta yine heyecan dolu yeni bir haftaya ev sahipliği yapıyor. Hafta içi her gün 13.45’te yeni sezon ve yeni bölümleri ile ekrana gelen yarışma programında gelinler kaynanalardan en yüksek puanı almak için en iyi yemekleri hazırlamaya devam ediyor. Son bölümünde etsiz çiğ köfte ile yarışan gelinler arasında yaşanan gerilim ise büyük heyecan yaratmıştı.

Onur Büyüktopçu tarafından yeni sezonu sunulmaya başlayan Gelinim Mutfakta yarışmasında 16 Eylül Çarşamba gününün birincisi ve hafta ortası puan durumu belli olacak. Kaynanalar tarafından hangi gelinin yemeği yaptığı bilinmeden verilen puanlara göre günün birincisi çeyrek altının sahibi olurken hafta finalinde ise büyük ödül birinci olan gelinin oluyor.

Gelinim Mutfakta 16 Eylül Günün Birincisi ve Puanları Belli Oluyor!

Kanal D ekranlarında Onur Büyüktopçu’nun başarılı sunumları ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölümü bugün ekrana geliyor. Hafta boyunca mücadele eden gelinler kaynanalardan en yüksek puanı alarak günün sonunda çeyrek altının sahibi olmak ve hafta finalinde en yüksek puanı alarak büyük ödülün sahibi olmak için mücadele veriyor.

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonunda ayrıca yeni bir değişikliğe gidildi. Bundan sonra yarışmanın sunucu Onur Büyüktopçu’da gelinler tarafından yapılan yemekleri tadarak puan verecek. 16 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu belli olmasının ardından günün birincisi ve puanları haberimizde yer alacak.

Gelinim Mutfakta 15 Eylül Son Bölüm Puanları ve Günün Birincisi

15 Eylül Salı günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının son yeni bölümünde 18 puanla günün birincisi Ayşe oldu ve çeyrek altın ödülünün sahibi olmayı başardı. 18 puanla birinciliği elde eden Ayşe’yi, 14 puanla İlayda ve Miray ikinciliği paylaşarak ikinci sırada takip etti. Günün en düşük puanını alarak gün sonuncusu olan isim ise 13 puanla Zeynep oldu. Genel tabloda ise İlayda ve Miray hafta başından itibaren 30 puan toplayarak şimdilik yarışmayı lider götürüyor.