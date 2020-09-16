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- 16 Eyl 2020 - 16:45 G: 16 Eyl 2020 - 16:46

Ankaraspor sentetik sahada çalıştı

Pazar günü Ankara Keçiörengücü’yle başkent derbisine çıkacak olan Ankaraspor, Hasan Doğan Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Pazar günü Ankara Keçiörengücü’yle başkent derbisine çıkacak olan Ankaraspor, Hasan Doğan Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü’yle karşılaşacak olan Ankaraspor hazırlıklarını tek antrenmanla devam ettirdi. Pazar günü oynanacak maçın sentetik sahada olması nedeniyle antrenman, Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu’nda yapıldı. Teknik Direktör Ali Güneş nezaretindeki çalışmalar 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. 5’e 2 top kapma oyunu oynayan mavi-beyazlılar saha kenarında kısa süreli çabukluk çalışması yaptı. Başkent ekibi antrenmanın son bölümünde oynanan çift kale maçla çalışmaları tamamladı.

16 Eyl 2020 - 16:45 - Spor

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