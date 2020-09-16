Ankaraspor sentetik sahada çalıştı
Pazar günü Ankara Keçiörengücü’yle başkent derbisine çıkacak olan Ankaraspor, Hasan Doğan Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Pazar günü Ankara Keçiörengücü’yle başkent derbisine çıkacak olan Ankaraspor, Hasan Doğan Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
TFF 1. Lig’in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü’yle karşılaşacak olan Ankaraspor hazırlıklarını tek antrenmanla devam ettirdi. Pazar günü oynanacak maçın sentetik sahada olması nedeniyle antrenman, Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu’nda yapıldı. Teknik Direktör Ali Güneş nezaretindeki çalışmalar 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. 5’e 2 top kapma oyunu oynayan mavi-beyazlılar saha kenarında kısa süreli çabukluk çalışması yaptı. Başkent ekibi antrenmanın son bölümünde oynanan çift kale maçla çalışmaları tamamladı.
16 Eyl 2020 - 16:45 - Spor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.