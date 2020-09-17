Yenimahalle Belediyesi Yüzme Havuzlarında Covid-19’a geçit yok - Ankara
Yenimahalle Belediyesi’nin Başkent sakinlerinin hizmetine sunduğu 4 ayrı yüzme havuzu, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen “TSE Covıd-19 Güvenli Hizmet Belgesi”ni almaya hak kazandı. TSE’nin yaptığı detaylı incelemeler sonucunda belediye havuzlarında covid 19’a karşı maksimum düzeyde korumanın sağlandığı tescillendi.
Yenimahalle Belediyesi Yüzme Havuzlarında Covid-19’a geçit yok - Ankara
Yenimahalle Belediyesi’nin Başkent sakinlerinin hizmetine sunduğu 4 ayrı yüzme havuzu, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen “TSE Covıd-19 Güvenli Hizmet Belgesi”ni almaya hak kazandı. TSE’nin yaptığı detaylı incelemeler sonucunda belediye havuzlarında covid 19’a karşı maksimum düzeyde korumanın sağlandığı tescillendi.
Yenimahalle Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve açıldığı günden bu yana binlerce Başkentlinin uğrak noktası olan Hacı Sabancı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri, Turgut Özakman Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri, Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri ve Prof. Dr.Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Spor Tesislerine TSE Covıd-19 Güvenli Hizmet Belgesi verildi.
17 Eyl 2020 - 09:46 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.