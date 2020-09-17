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- 17 Eyl 2020 - 10:07 G: 17 Eyl 2020 - 10:15

Halil Sezai Kimdir? Halil Sezai Tutuklandı Mı? Olayla İlgili İlk Açıklama Geldi

Geçtiğimiz gün İstanbul Tuzla’da 67 yaşındaki yaşlı bir adama şiddet uyguladığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan Haili Sezai bu davranışı ile hayranlarından çok büyük tepki aldı. Yaşana olayın ardından karakola giderek şikayetçi olan Hüseyin Meriç’in ardından ünlü şarkıcı gözaltına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Geçtiğimiz gün İstanbul Tuzla’da 67 yaşındaki yaşlı bir adama şiddet uyguladığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan Haili Sezai bu davranışı ile hayranlarından çok büyük tepki aldı. Yaşana olayın ardından karakola giderek şikayetçi olan Hüseyin Meriç’in ardından ünlü şarkıcı gözaltına alındı.

Çekim yapmak için kiraladıkları bir villada yan komşuları olan Hüseyin Meriç ile daha öncede tartışma yaşadıkları öğrenilen Halil Sezai’nin yaşlı adamın şikayeti üzerine karakola çağrılması ve ardından serbest bırakılması ise büyük tepki çekti. Görüntülerde yaşlı adama öldüresiye saldırdığı görülen Halil Sezai’nin serbest bırakılmasının ardından olayın ortaya çıkan yeni detayları ise büyük tepki çekti.

Halil Sezai’den Olayla İlgili İlk Açıklama Geldi

Hüseyin Meriç’i darp ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yaşlı adamanı şikayeti üzerine gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Halil Sezai olayın ardından sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında açıklama yaptı. Hüseyin Meriç’in daha önce defalarca kendilerine çekim yaptırmayacaklarına ilişkin tehdit vari söylemlerinin olduğu, defalarca kendilerine küfürler ve hakaretler ettiğini ifade eden Halil Sezai, her ne olursa olsun yine de yapmaması gerektiğini ifade etti. Çok üzgün olduğunu ve herkesten özür dilediğini ifade eden ünlü şarkıcı bu açıklamasında kendini haklı gösterme çabasıyla da büyük tepki topladı.

Halil Sezai Kimdir?

16 Ağustos 1979 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Halil Sezai Paracıklıoğlu, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

2011 yılında vizyona giren İncir Reçeli adlı filminde gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan Halil Sezai, 2014 yılında devam filmi olan İncir Reçeli 2’de de başrolde yer aldı. Aynı yıl Çilek adlı bir sinema filminin yapımcılığını üstlenen Halil Sezai, Yapışık Kardeşler adlı filmde imam rolünde izleyicilerle buluştu.

Sevgili Dünürüm, Gönül Yarası, Ihlamurlar Altında, Kader, Kahve Bahane, Türkan, Sabit Kanca ve daha pek çok farklı yapında oyunculuk kariyeri ile dikkat çeken Halil Sezai aynı zamanda müzik kariyeri ile de dikkat çekmiştir.

Seni Beklerken, Her Neyse, Ey Aşk ve Ervah – ı Ezelden adlı albümlerinin yanı sıra birçok seslendirdiği parça ve yaptığı düetler büyük ilgi görmüştür.

17 Eyl 2020 - 10:07 - Gündem

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