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- 17 Eyl 2020 - 10:25 G: 17 Eyl 2020 - 10:26

Keçiören Belediyesinden Doğal Yaşama Davet: "Avustralya’ya gitme, Keçiören’e gel"

Ankaralı ve Keçiörenlileri doğal yaşamla iç içe olan parka davet de eden Altınok  buradaki canlılar sayesinde ailelerin çocuklarına hayvan sevgisini aşılama imkânı bulacaklarını kaydetti.

Keçiören Belediyesinden Doğal Yaşama Davet: "Avustralya’ya gitme, Keçiören’e gel"  Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkında bulunan valabi türü kanguru ve kesesinde taşıdığı yavrusu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Kanguru görmek isteyenlerin Avustralyaya gitmesine gerek yok merak edenler Keçiörene gelip Doğal Yaşam Parkımızı ziyaret edebilirler. dedi.

CANLI TÜRÜ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Keçiörende bulunan Doğal Yaşam Parkı birçok türden canlıya ev sahipliği yapıyor. Buradaki canlı türlerinin sayısını her geçen gün artırdıklarını belirten Başkan Turgut Altınok Doğal Yaşam Parkımızda keçi tavuk eşek midilli valabi maymun ceylan emu kuşu Ankara keçisi tavus kuşu sülün lama geyik ve kanatlı hayvanlardan oluşan birçok türde canlımız var. Bu parkımızda gençlerimize ve çocuklarımıza bir taraftan hayvan sevgisini aşılarken diğer yandan da canlılar âlemini tanıtarak tabiatla iç içe vakit geçirmeleri için fırsat sunuyoruz. Hayvan çeşitliliğini artırdığımız parkımızı girişine inşa ettiğimiz kapı park içerisine sabitlediğimiz kuş yuvaları ve peyzaj çalışmalarıyla daha estetik bir görüntüye kavuşturduk. ifadelerini kullandı.

DOĞAL YAŞAMA DAVET

Ankaralı ve Keçiörenlileri doğal yaşamla iç içe olan parka davet de eden Altınok  buradaki canlılar sayesinde ailelerin çocuklarına hayvan sevgisini aşılama imkânı bulacaklarını kaydetti.

VALABİ KANGURULARININ ÖZELLİKLERİ

Valabi kangurularının anavatanı Avustralyadır. Ortalama 20 yıl yaşayan bu canlıların boyu 80 ila 100 santimetre arasındadır. Gebelik süresi 20 ila 40 gün olan bu tür meyve tohum böcek ve yeşil sebzelerle beslenmektedir. Görme duyuları zayıf olan valabi kangurularının koklama ve işitme yetenekleri ise oldukça kuvvetlidir. Hayatları boyunca 4 defa diş çıkarırlar.

17 Eyl 2020 - 10:25 - Belediyeler

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