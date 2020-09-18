Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Eyl 2020 - 11:32 G: 18 Eyl 2020 - 11:56

Yenimahalle’den Koronavirüse karşı ortak mücadele

Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ortak denetim gerçekleştirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ortak denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının 15 Nisan 2020 tarihinde “ Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganı ile yayınlanan genelge kapsamında Abdurrahman Oğultürk Pazar yeri ve bölgede bulunan marketlerde gerçekleştirilen ortak denetim sırasında temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları konusunda vatandaşlara ve esnafa gerekli uyarılar yapıldı.

Kurallara uymayan işletmelere cezai işlem

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Pazar esnafı ve vatandaşlara maske dağıtımının da gerçekleştirildiği denetimler de gıda ürünlerinin hijyen kurallarına uygun şekilde vatandaşa sunulması ve vatandaşın temas etmeden meyve sebze almasının sağlanması için esnafa uyarı yapıldı.

Abdurrahman Oğultürk pazar yerinde yapılan geniş çaplı denetimler sonrasında meyve ve sebze satışı yapan süpermarketler de zabıta ve emniyet ekipleri tarafından kontrol edilerek, sosyal mesafe, maske kullanımı, ambalajsız gıda ürünlerinin seçmece satış yasağı gibi kurallara dikkat etmeyen ve kaldırım işgali yapan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Virüsten kurtulmanın yolu ortak mücadeleden geçiyor”

Son günlerde ülke genelinde artış gösteren covid-19 vakaları nedeniyle yetkili bakanlığın yayınlamış olduğu genelge kapsamında denetimlerin sürdüğünü belirten Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural “ Koronavirüs salgını ile mücadele amacıyla hepimizin uyarıları dikkate alması, temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi gerekiyor. Emniyet müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü ve Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bu denetimler de, virüs salgınının artış gösterdiği bu günlerde vatandaşlara ve esnafımıza gerekli uyarıları yaptık. Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız ürünlerin seçmece olarak satış yasağı kuralına özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Salgın sürecinden bir an önce kurtulmanın yolu devletin tüm kurumları ve vatandaşın ortak mücadelesinden geçiyor. Amacımız pazar yerleri, marketler, lokanta ve kafeteryalar gibi temasın yoğun olduğu yerlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyumu sağlamaktır” şeklinde konuştu.

18 Eyl 2020 - 11:32 - Belediyeler

# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Çetin, Halk Otobüsüne Binerek Vatandaşları Uyardı - Ankara mask
Başkan Çetin, Halk Otobüsüne Binerek Vatandaşları Uyardı - Ankara
Sincan'da Başkan Ercan ve ekipler tam kadro sahada - Ankara mask
Sincan'da Başkan Ercan ve ekipler tam kadro sahada - Ankara
Ankara Büyükşehir, “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Çalıştayı”na imza attı mask
Ankara Büyükşehir, “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Çalıştayı”na imza attı
Ankara Büyükşehir'den Dev Asfalt Hamlesi: 15 ilçe 780 kilometre mask
Ankara Büyükşehir'den Dev Asfalt Hamlesi: 15 ilçe 780 kilometre
Keçiören’de 327 okul yüz yüze eğitim için dezenfekte edildi - Ankara mask
Keçiören’de 327 okul yüz yüze eğitim için dezenfekte edildi - Ankara
ANFA tasurruf atağını sürdürüyor - Ankara mask
ANFA tasurruf atağını sürdürüyor - Ankara
Altındağ Belediyesi, Ankara’nın kültürel değerlerini Altınköy Açık Hava Müzesi’nde sergilemeye başladı mask
Altındağ Belediyesi, Ankara’nın kültürel değerlerini Altınköy Açık Hava Müzesi’nde sergilemeye başladı
ANKARAY hattında taşlama çalışması başlatıldı - Ankara mask
ANKARAY hattında taşlama çalışması başlatıldı - Ankara
Başkan Balcı, Altındağlı çocuklarla bisiklet sürdü - Ankara mask
Başkan Balcı, Altındağlı çocuklarla bisiklet sürdü - Ankara
Ankara Gölbaşı Belediyesi temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor… mask
Ankara Gölbaşı Belediyesi temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Başkan Çetin, Halk Otobüsüne Binerek Vatandaşları Uyardı - Ankara mask
Başkan Çetin, Halk Otobüsüne Binerek Vatandaşları Uyardı - Ankara
Sincan'da Başkan Ercan ve ekipler tam kadro sahada - Ankara mask
Sincan'da Başkan Ercan ve ekipler tam kadro sahada - Ankara
MasterChef Eleme Adayları Kim Oldu, MasterChef Kim Elendi, Kim Gitti? 18 Eylül MasterChef 58. Bölüm Full Canlı İzle! mask
MasterChef Eleme Adayları Kim Oldu, MasterChef Kim Elendi, Kim Gitti? 18 Eylül MasterChef 58. Bölüm Full Canlı İzle!
Mucize Doktor 29. Bölüm Full İzle Fox TV! Ali ve Nazlı'nın İlk Öpücük Sahnesi Bölüme Damgasını Vurdu... mask
Mucize Doktor 29. Bölüm Full İzle Fox TV! Ali ve Nazlı'nın İlk Öpücük Sahnesi Bölüme Damgasını Vurdu...
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 32. Bölüm İzle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? mask
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 32. Bölüm İzle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 33. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Arka Sokaklar 557. Bölüm İzle! Arka Sokaklar 558. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? mask
Arka Sokaklar 557. Bölüm İzle! Arka Sokaklar 558. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL