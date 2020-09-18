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- 18 Eyl 2020 - 11:52 G: 18 Eyl 2020 - 12:10

Arka Sokaklar 557. Bölüm İzle! Arka Sokaklar 558. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

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Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Arka Sokaklar Canlı İzle YouTube!

Kanal D ekranlarının ve televizyonların en uzun soluklu yapımlarından biri olmayı başaran Arka Sokaklar yine heyecan dolu yepyeni sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çeken senaryosu ile yayınlandığı ilk günden itibaren büyük beğeni toplayan dizinin heyecan dolu yeni sezonun ilk bölümü 18 Eylül Cuma günün 20.00’de ekrana gelecek.

557’inci yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanan dizinin yeni sezon ilk bölümünde Engin Müdür’ün vurulması gerilim dozunu bir hayli artmıştır. Engin Müdür’ün gizli görev sırasında olaya müdahale etmesinin ardından vurulması ayrıca diziden ayrılacağı iddialarının da gündeme gelmesine neden oldu.

Arka Sokaklar 557. Bölüm Yeni Sezon Tanıtımı Yayınlandı

Yeni sezon tanıtımı yayınlanan Arka Sokaklar 557’inci yeni bölümü ile yine nefes kesici bir bölüme imza atmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve heyecan dolu senaryosu ile Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olmayı başaran dizinin yeni bölümünde Engin Müdür’ün bir olaya müdahale ettiği sürede vurulması gerilim dozunu artırmıştır.

Öte yandan yeni bölümde ekibin çocukları kullanan bir çetenin peşine düşmesi üzerine büyük bir operasyon başlatıyor. Öte yandan bir kötü haber de Hüsnü’ye geliyor. Tekin’in hastanede kriz geçirmesi ve yatağa düştüğünün görülmesi üzerine Hüsnü’nün büyük bir üzüntü yaşadığı görülüyor. 18 Eylül 2020 Cuma günü Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise şimdiden merak edilmeye başladı.

Araka Sokaklar Yeni Sezon 557. Yeni Bölümde Neler Olacak?

Arka Sokaklar’ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde heyecan dorukta. Yeni bölüm tanıtımlarının yayınlanmasının ardında gizli görevde olduğu görülen ekibin Engin Müdür’ün vurulduğu haberini almasının ardından yaşadığı şok herkesi derin bir yasa boğuyor. Öte yandan ekibin çocukları kullanan bir çeteye operasyon düzenlemesi ve çetenin elinden çocuklarını kurtarmak için uğraştığı görülüyor.

Hüsnü’ye gelen kötü bir haber ise dikkat çekiyor. Oğlu Tekin’in hastanede sakinleştirici verilerek yatağa bağlanması dizinin heyecan dozunu bir hayli artırmayı başardı. 

18 Eyl 2020 - 11:52 - Dizi Fragmanları

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