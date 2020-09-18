Sincan'da Başkan Ercan ve ekipler tam kadro sahada - Ankara
Türkiye genelinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla kapsamlı bir koronavirüs denetimi daha gerçekleştirildi. Sincan’da ekipler tam kadro sahadaydı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar kapsamlı şekilde denetlendi. Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da denetime katıldı.
İçişleri Bakanlığı COVID-19 Tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Genelgede tüm il ve ilçelerde, " Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde denetimler gerçekleştirileceği belirtildi.
Sincan’da sıkı denetim
Koronavirüs salgını ülkeye gelmeden 14 Şubat itibarıyla dezenfekte çalışmalarına başlayan Sincan Belediyesi ekipleri yine sahadaydı.
Sincan ilçe geneli karış karış gezildi, ekipler çalmadık kapı bırakmadı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri 12 ekip 57 personelin katılımıyla Sincan’da denetim gerçekleştirdi. Denetimde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoran gibi yeme-içme ve eğlence yerleri, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh salonları, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları incelendi. Kurallara uymayanlara ceza verildi.
Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan denetime katılarak ekiplere tam destek verdi. Başkan Ercan, “Koronavirüsle mücadelede istisnasız her vatandaşımızın dikkatine ve tedbirine ihtiyacımız var. Kaymakamımız Abdullah Küçük ile Plevne Mahallemizdeki esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, maske mesafe ve temizlik kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulunduk. Bu süreci inşallah kurallara riayet ederek birlikte atlatacağız.” ifadelerini kullandı.
18 Eyl 2020 - 12:41 Ankara/ Sincan- Belediyeler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.