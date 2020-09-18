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- 18 Eyl 2020 - 14:47 G: 18 Eyl 2020 - 14:51

Samsung Galaxy S20 Fan Edition Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Teknik Özellikleri!

Dünyanın önde gelen Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Glaxy S20 Fan sürümü ile teknoloji dünyasında büyük ilgi gördü. Sektörde en büyük rakibi Apple’ın İphone 12 modeline rakip olarak uygun fiyat avantajı ve üstün teknik özellikleri ile gündeme gelen yeni model ilgi görmeye devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Dünyanın önde gelen Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Glaxy S20 Fan sürümü ile teknoloji dünyasında büyük ilgi gördü. Sektörde en büyük rakibi Apple’ın İphone 12 modeline rakip olarak uygun fiyat avantajı ve üstün teknik özellikleri ile gündeme gelen yeni model ilgi görmeye devam ediyor.

Samsung’un uygun fiyatlı amiral gemisi olarak piyasaya çıkması beklenen Samsung Galaxy S20 Fan Edition hakkında yeni bilgiler geldi. Fiyatı ve teknik özellikleri ile kısa sürede teknoloji dünyasında büyük beğeni toplayan cihazın Türkiye’de de satışa çıkacağı ifade edildi. Resmi adı Samsung Galaxy S20 FE olan cihaz hakkında yeni detaylar firma tarafından açıklandı.

Samsung Galaxy S20 FE Eylül’de Piyasaya Çıkıyor!

Samsung’un yeni uygun fiyatlı amiral gemisi Samsung Galaxy S20 FE’nin 23 Eylül 2020 tarihinde firma tarafından düzenlenecek Galaxy Unpacked for Every Fan adlı etkinliğinde tanıtımının gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Çıkış tarihi, tasarımı ve özellikleri konusunda yeni detayların sızdırıldığı cihazın İphone 12 için alternatif bir rakip olabileceği ifade ediliyor.

Güçlü donanım ve yazılım özelliklerinin yanı sıra tasarımı ile de dikkat çeken Samsung Galaxy S20 FE Türkiye satışında da yer alacak. 4G ve 5G desteğine sahip olacak cihaz, Exynos 990 ve Snapdragon 865 güç seçeneklerini taşıyacak.

Samsung Galaxy S20 FE Fiyatı ve Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy S20 FE 6.5 inç 2400 x 1080 piksel AMOLED ekran ile geleceği ifade edildi. 128 GB dahili depolama kapasitesi ile dikkat çeken ürün microSD kar tile 1 TB kapasitesine kadar artırılabilecek. 8 GB RAM olması beklenen telefon; 12 MP geniş açılı lens, 12 MP telefoto lens, 12 MP ultra geniş açılı kameralardan oluşuyor. Cihazın ön tarafında ise 10 MP f/1.9 diyaframlı ön kameraya sahip.

Fiyat olarak 800 dolar seviyesinde olacağı ifade edilen Samsung Galaxy S20 FE Türkiye’de ise satış fiyatının 6 bin TL seviyesinde olması beklendiği ifade edildi. Vergiler hariç fiyatının Türkiye’de kura bağlı olarak yüksek olması ise dezavantaj olarak görülüyor.

18 Eyl 2020 - 14:47 - Teknoloji

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