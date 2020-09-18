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18 Eyl 2020 - 18:16

Nesibe Aydın - Çankaya Üniversitesi Foto Galeri

17. Botaş Cup Basketbol Turnuvası’nda, Nesibe Aydın ile Çankaya Üniversitesi takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Çankaya Üniversitesi takımı oyuncusu Gizem (17) rakipleri ile mücadele etti.