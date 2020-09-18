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- 18 Eyl 2020 - 18:16 G: 18 Eyl 2020 - 19:19

Nesibe Aydın - Çankaya Üniversitesi Foto Galeri

17. Botaş Cup Basketbol Turnuvası’nda, Nesibe Aydın ile Çankaya Üniversitesi takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Çankaya Üniversitesi takımı oyuncusu Gizem (17) rakipleri ile mücadele etti.

17. Botaş Cup Basketbol Turnuvası’nda, Nesibe Aydın ile Çankaya Üniversitesi takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Çankaya Üniversitesi takımı oyuncusu Gizem (17) rakipleri ile mücadele etti.

18 Eyl 2020 - 18:16 AA Ankara- Spor

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Nesibe Aydın - Çankaya Üniversitesi Foto Galeri mask
Nesibe Aydın - Çankaya Üniversitesi Foto Galeri
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