Ankara Odaklı Türkiye'yi İlgilendiriyor! Eğer Ankara'da Bu İlçeler Uygularsa, Tüm Türkiye'de Koronavirüs Bitecek! Oran %236 Oldu

Ankara'da koronavirüste halkın hassasiyet oranı %326'ya ulaşmış durumda. Bunun temelinde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar yatıyor. İşte tüm detaylarıyla Koronavirüs...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da koronavirüsle ilgili açıklamalar altına imza atarken, Türkiye'nin diğer şehirleriyle ilgili de açıklamalar altına imza attı. Ankara odaklı konuşan Sağlık Bakanı Koca tüm ülkeyi ilgilendiren son derece önemli açıklamalar altına imza attı.