Ankara Odaklı Türkiye'yi İlgilendiriyor! Eğer Ankara'da Bu İlçeler Uygularsa, Tüm Türkiye'de Koronavirüs Bitecek! Oran %236 Oldu
Ankara'da koronavirüs, Kayseri ve Mersin ile birlikte liderliğe oynuyordu. Sağlık Bakanı Koca tarafından yapılan açıklamalarla birlikte müjdeli haber geldi. Ankara'da durum stabil seviyeye geldi. Yani kısaca koronavirüs kontrol altına alındı. Eğer söz konusu ilçelerde, bahsi geçenler uygulanırsa; tüm Türkiye'de virüs bitebilir.
Ankara'da koronavirüste halkın hassasiyet oranı %326'ya ulaşmış durumda. Bunun temelinde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar yatıyor. İşte tüm detaylarıyla Koronavirüs...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da koronavirüsle ilgili açıklamalar altına imza atarken, Türkiye'nin diğer şehirleriyle ilgili de açıklamalar altına imza attı. Ankara odaklı konuşan Sağlık Bakanı Koca tüm ülkeyi ilgilendiren son derece önemli açıklamalar altına imza attı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.