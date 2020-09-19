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- 19 Eyl 2020 - 10:42 G: 19 Eyl 2020 - 10:51

Çankaya Belediyesi'nin yeni hizmet binasının temeli atıldı - Ankara

Çankaya Belediyesinin yeni yatırımları arasında yer alan Yıldız Belediye Hizmet Binası'nın temeli, pandemi önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda davetliyle atıldı

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Yeni hizmet binası, içindeki Çankaya Evi, kütüphane, diş polikliniği ve çevresindeki yeşil alanıyla yeni bir eser olacak. 
Başkan Taşdelen: "Bizim için durmak yok. Hız kesmeden yatırımlarımıza devam ediyoruz. Temelini attığımız yapı, bölge halkına Belediye Hizmet Binası olarak hizmet verecek. Yıldız'ın değerine değer katacak"

Çankaya Belediyesi pandemi sürecinde de yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Çankaya Belediyesinin yeni yatırımları arasında yer alan Yıldız Belediye Hizmet Binası'nın temeli, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen törenle atıldı. Nisan'da yapımı tamamlanması planlanan hizmet binası; içindeki Çankaya Evi, kütüphane, diş polikliniği ve çevresindeki yeşil alanıyla Yıldız'ın yeni cazibe merkezi olacak.

Pandemi önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda davetli ile gerçekleşen temel atma töreninde konuşan Başkan Taşdelen, “Bizim için durmak yok. Hız kesmeden yatırımlarımıza devam ediyoruz. Temelini attığımız yapı, bölge halkına Belediye Hizmet Binası olarak hizmet verecek. Yıldız'ın değerine değer katacak. Merkezimizin içinde yer alan Çankaya Evimiz yine çok kapsamlı bir eğitim yuvası olacak. Her yaştan vatandaşlarımızın yararlanacağı büyük kütüphane, 260 metrekare diş polikliniği ve 700 metrekare dersliklerin yer alacağı hizmet binamız, halkımızın birlikte öğrenip birlikte sosyalleştiği bir alan olacak” diye konuştu.

PANDEMİ SÜRECİNDE EN ÇALIŞKAN BELEDİYE

Yapılan anketler ve oylamalarla halkın, Çankaya Belediyesini pandemi sürecinde en başarılı belediye seçtiğini hatırlatan Başkan Taşdelen şöyle devam etti:

"6 yıl boyunca durmadan çalıştık. Pandemi döneminde de 80 bin vatandaşımıza ulaştık ve pandemide en başarılı ilçe belediyesi seçildik. Tüm bu çalışmalarımızın vatandaşımızın takdirini almasından dolayı gurur duyuyoruz. Yeni dönemde de durmak yok. Yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Çok kısa bir süre içerisinde Çiğdem Yüzme Havuzumuzu da Çankayalıların hizmetine sunacağız. ilçemize bu dönemde 14 yeni park daha kazandıracağız. Biz hizmetlerimizle örnek olacak, her zaman halkımızın takdirini kazanacağız"

ESERLERİMİZ BULUNDUĞU BÖLGENİN DEĞERİNİ ARTIRIYOR

Yıldız'ın hemen ardından Öveçler'de de bir Çankaya Evi'nin temeli atacaklarını müjdeleyen Taşdelen "Yıldız'daki bu hizmet binamızın projelerini inceleyin. Büyük mükemmel bir yapıyı Çankayamıza kazandırıyoruz. Eski, cumbalı Ankara evleriyle modern mimariyi birleştirdik. Çankaya'nın dört bir yanında yaptığımız, ortaya koyduğumuz bu gibi eserler bulundukları bölgenin değerine değer katıyor" dedi.

DÖRT ÖDÜL BİRDEN

Çankaya'nın Sağlıklı Kentler Birliği ödül töreninden dört önemli ödülle döndüğüne de dikkat çeken Başkan Alper Taşdelen, Çankaya'nın parlayan yıldız olduğunu söyledi. Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sağlıklı birey ve sağlıklı kent için de projeler ürettiklerini ve uyguladıklarını belirten  Taşdelen, "Sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile hizmeti geniş bir yelpazede düşünerek hareket ediyoruz. Sağlıklı bireyler sağlıklı kentlerle, sağlıklı kentler de sağlıklı bireylerle mümkün olur. Biz insanı ve kenti bütün olarak düşünüyor ve hizmetlerimizi böylece halkımıza sunuyoruz. Parklarımızla, çocuklarımıza yönelik sosyal projelerimizle, çöpten kütüphaneyle, kent ve tarım çalışmalarımızla dört ödüle birden kavuştuk. İnsanı ve doğayı merkez alan bu dört projemizin de ödül almış olmasından büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu. 

 Tören, açılış konuşmalarının ardından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım’ın birlikte binanın temelini atmasıyla sona erdi.

19 Eyl 2020 - 10:42 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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