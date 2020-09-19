Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Eyl 2020 - 11:04 G: 19 Eyl 2020 - 11:11

Feza Gürsey Bilim Merkezi faaliyetlerini dijital ortama taşındı - Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi pandemi günlerinde çocuklar için faydalı ve eğlenceli projeleri hayata geçiriyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Başkent’te bilim parklardan sonra dijital ortama taşındı. Türkiye’nin ilk bilim merkezi olma özelliğine sahip Feza Gürsey Bilim Merkezi pandemi nedeniyle bilime dair faaliyetlerini açtığı YouTube kanalında yayınlayacak. “Bilimin Eğlenceli Dünyasıisimli programda atölye çalışmaları ve deneyler yapılacak. Programlar, ABB TV’den canlı yayınlanacak.

ANFA bünyesinde Altınpark’ta hizmet veren Feza Gürsey Bilim Merkezi koronavirüs sebebiyle çocuklara hitap eden, basit ve eğlenceli içerikleri YouTube kanalından ve ABB TV’den yayınlamaya başladı.

BAŞKENT’TE BİLİM ARTIK HER YERDE

Covid-19 önlemlerini alarak yaz ayları boyunca Ankara’nın parklarında “Bilim Her Yerde” etkinliğini gerçekleştiren Bilim Merkezi, örgün eğitimden uzak kalan çocukların evde geçirdikleri süre boyunca eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla bilime dair faaliyetlerini YouTube kanalında yayınlamaya başladı.

YAYINLAR ABB TV’DE DE YAYINLANACAK

 Feza Gürsey Bilim Merkezi, 2020-2021 eğitim öğretim hayatına ekran başında başlayan çocukları evlerinde de bilimle buluşturuyor. Çocukların günlük hayatta karşılaştıkları olayları bilimin ışığında anlatan, bilim ile teknolojik gelişmelere dair rutin haberleri aktaran ve daha birçok konuda içerik hazırlığına başlayan Feza Gürsey Bilim Merkezi; ekran başında eğitime alışmaya çalışan çocuklara keyifli anlar yaşatacak. Bilim Merkezi, EBA TV de verilen eğitimlere paralel olarak gitmeye ve verilen eğitimleri deneyler ile atölye çalışmalarıyla desteklemeye özen gösterecek. “Bilimin Eğlenceli Dünyası” isimli programda atölye çalışmaları ve deneyler yapılacak. Feza Gürsey Bilim Merkezi’nin Youtube kanalında yayınladığı içerikler aynı zaman da ABB TV’den de izlenebilecek.

19 Eyl 2020 - 11:04 Ankara- Belediyeler

# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten Gaziler Günü mesajı mask
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten Gaziler Günü mesajı
Ankara Kent Konseyi’nden “Harekete Geçiyoruz” Etkinliği mask
Ankara Kent Konseyi’nden “Harekete Geçiyoruz” Etkinliği
Pursaklar Belediyesi, yüz yüze eğitim öncesinde temizlik seferberliği başlattı - Ankara mask
Pursaklar Belediyesi, yüz yüze eğitim öncesinde temizlik seferberliği başlattı - Ankara
Çankaya Belediyesi'nin yeni hizmet binasının temeli atıldı - Ankara mask
Çankaya Belediyesi'nin yeni hizmet binasının temeli atıldı - Ankara
Ankara'da asbestli borular değişiyor: 4. ihale yapıldı mask
Ankara'da asbestli borular değişiyor: 4. ihale yapıldı
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı lige hazır - Ankara mask
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı lige hazır - Ankara
Ankara Mamak’ta bulgur kaynatma geleneği sürüyor mask
Ankara Mamak’ta bulgur kaynatma geleneği sürüyor
Ankara Etimesgut'a çifte kapalı pazar yeri mask
Ankara Etimesgut'a çifte kapalı pazar yeri
Gölbaşı Belediyesi ekipleri okulların temizliği için kolları sıvadı… mask
Gölbaşı Belediyesi ekipleri okulların temizliği için kolları sıvadı…
Başkan Çetin, Halk Otobüsüne Binerek Vatandaşları Uyardı - Ankara mask
Başkan Çetin, Halk Otobüsüne Binerek Vatandaşları Uyardı - Ankara
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Bihter Ziyagil vakası! Aşkı Memnu'nun olay sahnesi gerçek oldu! mask
Ankara'da Bihter Ziyagil vakası! Aşkı Memnu'nun olay sahnesi gerçek oldu!
İki çocuk annesi kadın feci şekilde can verdi! Cam silerken 11. kattan düştü mask
İki çocuk annesi kadın feci şekilde can verdi! Cam silerken 11. kattan düştü
Savaşçı Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? mask
Savaşçı Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor?
Arıza Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? Arıza Dizisi Konusu Nedir? mask
Arıza Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? Arıza Dizisi Konusu Nedir?
Maria İle Mustafa Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? mask
Maria İle Mustafa Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor?
Ankara Kent Konseyi’nden “Harekete Geçiyoruz” Etkinliği mask
Ankara Kent Konseyi’nden “Harekete Geçiyoruz” Etkinliği

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL