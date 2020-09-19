Feza Gürsey Bilim Merkezi faaliyetlerini dijital ortama taşındı - Ankara
Ankara Büyükşehir Belediyesi pandemi günlerinde çocuklar için faydalı ve eğlenceli projeleri hayata geçiriyor.
Başkent’te bilim parklardan sonra dijital ortama taşındı. Türkiye’nin ilk bilim merkezi olma özelliğine sahip Feza Gürsey Bilim Merkezi pandemi nedeniyle bilime dair faaliyetlerini açtığı YouTube kanalında yayınlayacak. “Bilimin Eğlenceli Dünyası” isimli programda atölye çalışmaları ve deneyler yapılacak. Programlar, ABB TV’den canlı yayınlanacak.
ANFA bünyesinde Altınpark’ta hizmet veren Feza Gürsey Bilim Merkezi koronavirüs sebebiyle çocuklara hitap eden, basit ve eğlenceli içerikleri YouTube kanalından ve ABB TV’den yayınlamaya başladı.
BAŞKENT’TE BİLİM ARTIK HER YERDE
Covid-19 önlemlerini alarak yaz ayları boyunca Ankara’nın parklarında “Bilim Her Yerde” etkinliğini gerçekleştiren Bilim Merkezi, örgün eğitimden uzak kalan çocukların evde geçirdikleri süre boyunca eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla bilime dair faaliyetlerini YouTube kanalında yayınlamaya başladı.
YAYINLAR ABB TV’DE DE YAYINLANACAK
Feza Gürsey Bilim Merkezi, 2020-2021 eğitim öğretim hayatına ekran başında başlayan çocukları evlerinde de bilimle buluşturuyor. Çocukların günlük hayatta karşılaştıkları olayları bilimin ışığında anlatan, bilim ile teknolojik gelişmelere dair rutin haberleri aktaran ve daha birçok konuda içerik hazırlığına başlayan Feza Gürsey Bilim Merkezi; ekran başında eğitime alışmaya çalışan çocuklara keyifli anlar yaşatacak. Bilim Merkezi, EBA TV de verilen eğitimlere paralel olarak gitmeye ve verilen eğitimleri deneyler ile atölye çalışmalarıyla desteklemeye özen gösterecek. “Bilimin Eğlenceli Dünyası” isimli programda atölye çalışmaları ve deneyler yapılacak. Feza Gürsey Bilim Merkezi’nin Youtube kanalında yayınladığı içerikler aynı zaman da ABB TV’den de izlenebilecek.
19 Eyl 2020 - 11:04 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.