Ankara Kent Konseyi’nden “Harekete Geçiyoruz” Etkinliği

Ankara Kent Konseyi tarafından “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında düzenlenen bisiklet kullanma etkinliğinde Başkentli bisikletseverler, 30 Ağustos Zafer Parkı’nda bulunan 2 bin 500 metrelik bisiklet parkurunda pedal çevirdi.

Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) ve Başkentli bisikletseverlerin “Harekete Geçiyoruz” sloganıyla gerçekleştirdiği farkındalık etkinliğine Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Yürütme Kurulu üyesi Ömer Sarıoğlu, Çevre ve Sıfır Atık Çalışma Grubu Sözcüsü Ömer Şan, ABİDOSD Başkanı Murat Yumrutaş ile vatandaşlar katıldı.

“DÜNYANIN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ”

Bu yılki teması “Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” olan Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle bir mesaj yayımlayan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, belediyelerin bisiklet ve yaya yollarının artırması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesinin gerektiğini belirtti. Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yurttaşları motorlu araçlar yerine, yürümek, bisiklete binmek, toplu taşım ve düşük karbon salımlı elektrikli araçlar gibi alternatif yöntemleri kullanmaya teşvik ederek kentlerin, ülkelerin hatta dünyanın kaderini değiştirebiliriz. Ulaşımda karbondioksit salınımını 2050 yılına kadar yüzde 90 azaltmalıyız ve bunu başarmak için de sürdürülebilir hareketliliğin herkes tarafından ve tüm yurttaşlarımız için, benimsenmesini sağlamalıyız. Bunun yanında, bütün dünyayı, kıtaları ve ülkemizi de olumsuz etkileyen koronavirüs pandemi sürecinde çok daha önemli bir hareket eksikliği yaşadığımız açıktır. Normalleşme süreci ve sonrasında alınan önlemler nedeniyle evde kalarak hareketsiz kalma tehlikesi yaşadığımız için evlerimizde, bulunduğumuz kısıtlı çevrede hareketsiz kalmamak için de aynı mücadeleyi vermeliyiz.”

Bisiklet kullanımına dikkat çekmek için düzenlenen farkındalık etkinliğine katılan Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, “Bütün dünyada hareketlilik özellikle de yaya ölçeğindeki hareketlilik sağlıklı kent, sağlıklı yaşam ve sağlıklı insan için ön koşul olarak kabul edilmeye başlandı. Bunu temsili olarak Avrupa Hareketlilik Haftası insanların tekrar sağlıklı yaşamayı hatırlaması için önemli bir araç olarak gündeme geldi. Biz de Ankara Kent Konseyi olarak Avrupa Hareketlilik Haftası’nda bileşenlerimiz olan bisikletçilerle, yayalarla, engellilerle ve sevgili dostlarımızla birlikte Ankara’nın en güzel parklarından birisi olan 30 Ağustos Zafer Parkı’nda hareketliliğin kentle olan ilişkisini vurgulamak için burada toplandık” dedi. Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Ömer Sarıoğlu ise, Ankaralılara pandemi sürecinde hem fiziksel mesafeyi korumak için hem de spor yapmak için yaya olarak veya bisikletle ulaşım sağlamaları konusunda çağrıda bulunarak, “Ankara Büyükşehir Belediyemizin bisiklet yolları projelerini desteklemek ile birlikte sürdürülebilir bir kent ulaşımı için Ankara da yaşayan her bir bireyin bu farkındalığı edinip ulaşım da yaya, bisiklet ve toplu taşımayı olabildiğince fazla kullanmaları hem kendi sağlıkları için hem de Ankara'mızın ulaşım kalitesinin artması için son derece önemlidir” ifadesini kullandı. Ankara Kent Konseyi Çevre ve Sıfır Atık Çalışma Grubu Sözcüsü Ömer Şan da karbon salınımının çevre için büyük tehdit oluşturduğuna vurgu yaparak, “Önümüzdeki yüzyılda dünyanın birçok noktasında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan türlerin yok olmaması için bu tür etkinliklerin daha da çoğaltılması gerekiyor” derken, ABİDOSD Başkanı Murat Yumrutaş, “Gelecekte çocuklarımızın daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olabilmeleri için bugünden adım atmamız gerekiyor. Pandemi sürecinde Avrupa ülkeleri güvenli yürüyüş ve bisiklet yollarını ön plana çıkardı. Avrupa Hareketlilik haftasında biz de bu konuya dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Trafikte zaman kaybının önüne geçilmesi ve daha temiz bir çevre için kentimizde ve ülkemizde bisiklet yollarının yaygınlaştırılmasını arzu ediyoruz” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.