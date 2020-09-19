19 Eyl 2020 - 15:36 Güncelleme: 19 Eyl 2020 - 17:16
Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor Foto Galeri
Süper Lig'in 2. haftasında, Gençlerbirliği ile İttifak Holding Konyaspor takımları Ankara Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Gençlerbirliği takımı oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan rakibi ile mücadele etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.