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- 19 Eyl 2020 - 15:36 G: 19 Eyl 2020 - 17:16

Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor Foto Galeri

Süper Lig'in 2. haftasında, Gençlerbirliği ile İttifak Holding Konyaspor takımları Ankara Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Gençlerbirliği takımı oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan rakibi ile mücadele etti.

Süper Lig'in 2. haftasında, Gençlerbirliği ile İttifak Holding Konyaspor takımları Ankara Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Gençlerbirliği takımı oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan rakibi ile mücadele etti.

19 Eyl 2020 - 15:36 AA Ankara- Spor

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