Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Eyl 2020 - 16:15 G: 19 Eyl 2020 - 16:24

Mehmet Ali Erbil Tamamen İyileşti mi? Artık Eski Günlere Dönüyor mu? Çarkıfelek...

Mehmet Ali Erbil, banyoda düştükten sonra nükseden kaçış sendromu hastalığı sebebiyle uzun süreden beri yoğun bakımdaydı. Yoğun bakımdan çıkan ve koronavirüs döneminde evde izole kalan Erbil'in son sağlık durumuyla ilgili bilgiler ortaya çıktı. Mehmet Ali Erbil ile ilgili eski günlere döndüğü, hatta İbrahim Tatlıses'te olduğu gibi, tekrardan Çarkıfelek'le izleyicilerin karşısına çıkacağı iddia edildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Mehmet Ali Erbil'den gelen son haberler hayranlarını oldukça sevindirdi. Erbil'in sağlık durumunu bir arkadaşı paylaştı. 

Mehmet Ali Erbil ile ilgili oldukça güzel haberler var. İbrahim Tatlıses'in İbo Show Programına tekrar başlayacağı duyurulurken, ekranların sevilen ismi Mehmet Ali Erbil ile ilgili de yeni bir iddia ortaya atıldı.

19 Eyl 2020 - 16:15 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef'te İzleyenlerin Aklını Döndüren İtiraf! Yarışmacı Öyle Bir İtirafta Bulundu ki, Stüdyo Karıştı! Kavga Çıktı... mask
Masterchef'te İzleyenlerin Aklını Döndüren İtiraf! Yarışmacı Öyle Bir İtirafta Bulundu ki, Stüdyo Karıştı! Kavga Çıktı...
Ankara'da Bihter Ziyagil vakası! Aşkı Memnu'nun olay sahnesi gerçek oldu! mask
Ankara'da Bihter Ziyagil vakası! Aşkı Memnu'nun olay sahnesi gerçek oldu!
İki çocuk annesi kadın feci şekilde can verdi! Cam silerken 11. kattan düştü mask
İki çocuk annesi kadın feci şekilde can verdi! Cam silerken 11. kattan düştü
Savaşçı Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? mask
Savaşçı Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor?
Arıza Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? Arıza Dizisi Konusu Nedir? mask
Arıza Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? Arıza Dizisi Konusu Nedir?
Maria İle Mustafa Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? mask
Maria İle Mustafa Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL