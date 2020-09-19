Mehmet Ali Erbil Tamamen İyileşti mi? Artık Eski Günlere Dönüyor mu? Çarkıfelek...
Mehmet Ali Erbil, banyoda düştükten sonra nükseden kaçış sendromu hastalığı sebebiyle uzun süreden beri yoğun bakımdaydı. Yoğun bakımdan çıkan ve koronavirüs döneminde evde izole kalan Erbil'in son sağlık durumuyla ilgili bilgiler ortaya çıktı. Mehmet Ali Erbil ile ilgili eski günlere döndüğü, hatta İbrahim Tatlıses'te olduğu gibi, tekrardan Çarkıfelek'le izleyicilerin karşısına çıkacağı iddia edildi.
Mehmet Ali Erbil'den gelen son haberler hayranlarını oldukça sevindirdi. Erbil'in sağlık durumunu bir arkadaşı paylaştı.
Mehmet Ali Erbil ile ilgili oldukça güzel haberler var. İbrahim Tatlıses'in İbo Show Programına tekrar başlayacağı duyurulurken, ekranların sevilen ismi Mehmet Ali Erbil ile ilgili de yeni bir iddia ortaya atıldı.
19 Eyl 2020 - 16:15 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.