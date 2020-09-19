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19 Eyl 2020 - 16:15

Mehmet Ali Erbil Tamamen İyileşti mi? Artık Eski Günlere Dönüyor mu? Çarkıfelek...

Mehmet Ali Erbil, banyoda düştükten sonra nükseden kaçış sendromu hastalığı sebebiyle uzun süreden beri yoğun bakımdaydı. Yoğun bakımdan çıkan ve koronavirüs döneminde evde izole kalan Erbil'in son sağlık durumuyla ilgili bilgiler ortaya çıktı. Mehmet Ali Erbil ile ilgili eski günlere döndüğü, hatta İbrahim Tatlıses'te olduğu gibi, tekrardan Çarkıfelek'le izleyicilerin karşısına çıkacağı iddia edildi.