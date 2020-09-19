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19 Eyl 2020 - 21:24

Efeler Ligi Halkbank - Solhan Spor

Voleybol AXA Sigora Efeler Ligi 2020-2021 sezonu 2. hafta maçında Halkbank ile Solhan Spor takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Solhan Spor takımı oyuncusu Pavel Kuklinski (15) Halkbank takımı oyuncuları Brett Walsh (7), Oğuzhan Karasu (13), Alexander Berger (13) ile mücadele etti.