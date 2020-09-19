19 Eyl 2020 - 21:24 Güncelleme: 19 Eyl 2020 - 22:34
Efeler Ligi Halkbank - Solhan Spor
Voleybol AXA Sigora Efeler Ligi 2020-2021 sezonu 2. hafta maçında Halkbank ile Solhan Spor takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Solhan Spor takımı oyuncusu Pavel Kuklinski (15) Halkbank takımı oyuncuları Brett Walsh (7), Oğuzhan Karasu (13), Alexander Berger (13) ile mücadele etti.
Voleybol AXA Sigora Efeler Ligi 2020-2021 sezonu 2. hafta maçında Halkbank ile Solhan Spor takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Solhan Spor takımı oyuncusu Pavel Kuklinski (15) Halkbank takımı oyuncuları Brett Walsh (7), Oğuzhan Karasu (13), Alexander Berger (13) ile mücadele etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.