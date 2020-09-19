Mesut Yılmaz öldü mü? Eski Başbakan Mesut Yılmaz kimdir?

Mesut yılmaz öldü mü araştırması, bugün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Eski başbakan Mesut Yılmaz ile ilgili iddialar gerçek mi? Mesut Yılmaz öldü mü? İşte tüm detaylar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kültür-Turizm Başdanışmanı İsmet Orhan, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel bir hastanede 5 Mayıs'ta beri beyin ameliyatı nedeniyle tedavi gören Mesut Yılmaz'la ilgili olarak şu paylaşımda bulundu: "Her şeye rağmen, medeni duruşu vardı… Cumhuriyet değerlerine saygılıydı… Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlığından umut kesildiğini öğrendim doktorlarından…"

Mesut Yılmaz, 6 Kasım 1947 tarihinde hayata gözlerini açmıştır. Eski Anavatan Partisi Genel Başkanı olan Yılmaz, 1991 ila 1999 yılları arasında 2 yıl boyunca tam 3 kez başbakanlık yapmıştır. Bununla da sınırlı kalmayarak birçok bakanlıkta da görev almıştır.

1983 yılı içerisinde kurulan ANAP'ın kurucu üyelerinden olan Yılmaz, Genel Başkan Yardımcısı olarak söz konusu partide yer edinmiştir. İlk kez 1983 yılı Türkiye genel seçimlerinde; ANAP Rize Milletvekili olarak mecliste yer almıştır. 1986 - 1990 yılları arasında ise Turgut Özal'ın hükümetinde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev almıştır.

ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut'un istifa etmesinin sonrasında 1991 yılında kongrede genel başkan seçilen Mesut Yılmaz, Başbakan olmuştur. 1995 yılında Türkiye genel seçimlerinin sonrasında kurulan koalisyon hükümetinde yine başbakanlık yapmıştır. 1997 ila 1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yaptıktan sonra; 2000 - 2002 yılları arasında DSP - MHP ve ANAP koalisyonunda Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olmuştur.

Partisi 2002 Türkiye genel seçimlerinde meclise girememiştir ve istifa etmiştir. 2007 Türkiye genel seçimlerine Rize'den bağımsız milletvekili olarak katılmıştır. Meclise girmiştir. 15 Ocak 2009 - 2011 yyıllarında ANAP ve DYP'nin birleşmesi sonucunda kurulan Demokrat Parti'de siyasete devam etmiştir ve 2004 yılında Yüce Divan'da yargılanmıştır. Cumhuriyet tarihinde Mesut Yılmaz Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan olarak tarihe geçmiştir.