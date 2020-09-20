Kayseri'de eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın ağır yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın ağır yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesi'nde babasının evinde kalan B.T. (24), boşanma aşamasındaki eşi M.A.T. (25) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda M.A.T, 5 aylık hamile eşini karnından bıçakladı.
Eve gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan B.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.