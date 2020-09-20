20 Eyl 2020 - 14:16 Güncelleme: 20 Eyl 2020 - 14:17
Malatya'da yolcu otobüsünde 4 kilo 40 gram esrar ele geçirildi
Malatya'da bir yolcu otobüsünde 4 kilo 40 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da bir yolcu otobüsünde 4 kilo 40 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak kontrol edildi.
Durdurulan bir yolcu otobüsünün incelenmesi sırasında, bagaj kısmına yolculardan K.T'ye ait valiz içerisinde 4 kilo 40 gram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan K.T. işlemleri için emniyete götürüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.