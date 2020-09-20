Ankara Mamak Belediyesi’nden mini mini birlere okul hediyesi

Fiziki ve altyapı belediyecilik çalışmalarıyla ilçeyi farklı bir noktaya taşıyan Mamak Belediyesi, eğitime yönelik yatırımlarıyla da ilçenin eğitimdeki başarısına önemli katkılar sağlıyor. Mamak Belediyesi, pandemi dolayısıyla geç de olsa eğitime merhaba diyecek olan mini mini birlere destek olmak amacıyla “Mini Mini Birlere Okul Hediyesi” projesi başlattı. “https://ehizmet.mamak.bel.tr/basvuru/ogrencidestek” adresine ihtiyaçları dahilinde başvuru yapan ailelere değerlendirmeler sonrasında çanta ve kırtasiyeden oluşan eğitim desteği veriliyor. Bu çerçevede başvuru yapan 1. sınıfa başlayacak Miray Küçükaydoğan ve Osman Erdem’e eğitim desteklerini Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ulaştırdı. Köse, içerisinde kalem kutusu, kuru ve sulu boya, defter, cetvel seti, kalem, defter kabı ve her türlü kırtasiye malzemesinin bulunduğu okul çantasını evlerine bizzat giderek öğrencilere hediye etti.

Mini mini birlerin çanta, kırtasiye malzemeleri bu yıl da Başkan Amca’dan

Yeni eğitim öğretim yılının uzaktan eğitim ile başlamasının ardından yüz yüze eğitim alacak öğrencilerin ailelerinin eğitim yükünü azaltmak amacıyla Mamak’ta birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilere okul çantası, beslenme çantası ve kırtasiye malzemesi desteği veren Mamak Belediyesi, söz konusu projeyle yeni Eğitim-Öğretim Dönemi’nde de ailelerin yanında olacak. Eğitim hayatına ‘merhaba’ diyecek öğrencilerin heyecanına ortak olmak istediklerini belirten Başkan Köse, “Osman’a içindeki malzemelerle birlikte bir okul çantası hediye etmiş olduk. Bunu küçük bir çam sakızı çoban armağanı olarak düşündük. Gerçekten de çocuklarımız kadar bizleri de mutlu eden ve heyecan duyduğumuz bir projemiz oldu. Salgın dolayısıyla yeni eğitim dönemi biraz gecikti ama bu yıl da yavrularımızın heyecanı ve coşkusuna ortak olmak istedik. Bu gerçekten bambaşka bir duygu. Çocuklarımızın okuyup meslek sahibi olması ve ülkemizin geleceğini onlara emanet edeceğimizi biliyoruz. Öğrencilerimizin eğitimlerine ve geleceğe hazırlanmalarına bir katkımız olduysa ne mutlu bize” dedi.