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- 21 Eyl 2020 - 12:10 G: 21 Eyl 2020 - 12:11

Muş'ta öğrencilere "taşımalı EBA" hizmeti

Muş'un Hasköy ilçesinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) derslerine katılma imkanı olmayan öğrenciler, evlerinden alınarak oluşturulan EBA Destek Noktaları'na taşınıyor.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Muş'ta öğrencilere "taşımalı EBA" hizmeti

Muş'un Hasköy ilçesinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) derslerine katılma imkanı olmayan öğrenciler, evlerinden alınarak oluşturulan EBA Destek Noktaları'na taşınıyor.

21 Eyl 2020 - 12:10 AA Muş- Eğitim

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