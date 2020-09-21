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- 21 Eyl 2020 - 14:59 G: 21 Eyl 2020 - 15:04

Çukur Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor?

Show TV ekranlarında yayın hayatına başladığından beri büyük yankı uynadıran Çukur, pazartesi günleri yayınlanıyor. İlk afişi yayınlandiği andan beri geniş bir hayran kitlesi oluşan Çukur dizisinin 3 sezonluk başarısı yeni sezonda da devam ediyor. Pazartesi akşamları saat 20.00'de yeni bölümleri yayınlanan dizi seyirciler tarafından büyük bir ilgi ile bekleniyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Show TV ekranlarında yayın hayatına başladığından beri büyük yankı uynadıran Çukur, pazartesi günleri yayınlanıyor. İlk afişi yayınlandiği andan beri geniş bir hayran kitlesi oluşan Çukur dizisinin 3 sezonluk başarısı yeni sezonda da devam ediyor. Pazartesi akşamları saat 20.00'de yeni bölümleri yayınlanan dizi seyirciler tarafından büyük bir ilgi ile bekleniyor.

Çukur hikayesi, oyuncu kadrosu ve kestirilemeyen hikayesi ile dinamiğini hiç kaybetmeden ilerliyor. Uuzn zamandır ilgi ile seyredilen ve birçok ödül de almış olan dizi geniş bir hayran kitlesine sahip. Show TV'nin en sevilen yapımlarından biri olan Çukur'un her hafta yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyor.

Çukur'un Konusu Nedir?

Yayın hayatına başladığı dönemden bu yana hikayede çeşitli değişiklikler yaşansa da Çukur, İstanbul'da uyuşturucu sokulmasına izin verilmeyen bir semtin hikayesidir. Koçovalı ailesinin himayesinde olan Çukur, uyuşturucunun yaşak oldupu temiz bir semttir. Ancak semte uyuşturucu sokmaya çalışan farklı grupların oluşması ile Çukurdaki huzur ortamı bozulur. Çukur tam Koçovalı ailesinin elinden gitmek üzere iken mahallesini yıllar önce terkeden en küçük çocuk Yamaç geri döner. Çukuru korumak artık Yamaç'ın görevidir. Ancak  Yamaç'ın çukurdaki görevi ile aşkını beraber sürdürmesi mümkün olmayacaktır.

Gerçek hayattan kurgulandiğina dair söylentiler de olan yapım seyirci tarafından ilgi ile takip ediliyor. Birçok ünlü oyuncunun yapımda rol alması, heyecanı ve beklenmedik birçok sahnenin bulunması pazartesi günleri seyircileri ekrana kilitleyen sebeplerdendir.

Çukur Dizisi Nerede Çekilmektedir?

Çulur İstanbul'un en eski semtlerinden olan Balat'ta çekiliyor. Oldukça eski olan bu semt dizinin çekilmeye başlaması ile beraber yeniden hareketlenmiştir. Dizi hayranlarının semti ziyarete gittiği biliniyor.

Çukur Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Çukur dizisinin oyuncu kadrosunda başladığı dönemden bu zamana bir takım değişiklikler yaşanmıştır. Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İğnemli'nin başrolü paylaştığı Dilan Çiçek Deniz birinci sezonun sonunda diziden ayrılmıştır. Her yeni sezonda diziye yeni ve farklı karakterşer eklenmektedir. Çukur dizisinin oyuncu kadrosunda aşağıdaki isimler bulunur.

·         Aras Bulut İğnemli

·         Erkan Kolçak Köstendil

·         Öner Erkan

·         Necip Memili

·         Kubilay Aka

·         Ece Yaşar

21 Eyl 2020 - 14:59 - Dizi Haberleri

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