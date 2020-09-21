Ehliyet kimlik kartı birleştirme nasıl yapılır Ücreti Ne Kadar? 21 eylülden itibaren uygulanacak ehliyet kimlik birleştirme işlemi bakanlık tarafından açıklanmıştır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 21 eylül 2020 tarihinden itibaren kimlik ve ehliyetin tek kartla taşınabileceğini açıkladı. Bakan Soylu bu işlem için herhnaig bir ücret talep edilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Ehliyet taşıma zorunluluğunu kaldırmaya yönelik olan bu uygulamanın ehliyeti olan tüm vatandaşlar tarafından yapılmasının önemini vurgulayan Bakan Soylu, yeni kimlik alırken devlet memurlarının uygulamayı vatandaşlara hatırlatacağını belirtti.

Ehliyet İle Kimlik Birleştirme İşlem Ücreti Ne Kadar?

Nüfus müdürlüklerine müracaat ederek yapılacak olan ehliyet ve kimliği tek karta taşıma uygulaması ücretsiz olacak. Herhangi bir işlem ücreti olmayacağı açıklanan bu uygulama 21 eylül pazartesi itibari ile başlayacak.

Ehliyeti kimliğe taşıma uygulaması ehliyetin süresi dolduğunda ne olacağı konusunda vatandaşları düşündürdü. Ehliyetin süresi dolması durumunda eski kartlardaki gibi yenileme işlemi gerekecek. Aksi takdirde kimlikteki ehliyet otomatik olarak kimlikten silinicek. İki kart taşıma devrine son veren bu uygulama açıklanmadan önce kullanılabilirliği test etmek amacı ile 3500 vatandaş ile denenmiş ve uygulama kararı alınmuıştır. Bu deneme uygulamanın uzun süreli geçerlilği olacağının kanıtı niteliğinde değerlendirildi.

Yeni Kimlik Alınacağında İkinci Bir İşlem Gerekli Mi?

Yeni sisteme geçildiği takdirde yeni ehliyet alırken, ehliyeti olan vatandaşlara bu alternatif sunulacak. Kimlik yenileme işlemleri esnasında ehliyeti olan ve birleştirmek isteyen vatandaşlar herhangi ek bir işlem yapmadan ya da ücret ödemeden bu uygulamaya geçebilecekler. Yeni başlayan uygulama zorunlu olmamakla beraber birçok vatandaşın tercih edeceği ve tavsiye edilen bir sistem olma yolunda ilerliyor.

Ehliyet Ve Kimlik Birleştirme İşlemi Nasıl Yapılacak?

Kimlik ve ehliyetini birleştirmek isteyen vatandaşların internet üzerinden randevu alması gerekmektedir. Nüfus müdürlüklerinde gerçekleştirilecek işlem için https://randevu.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden randevu alınması gerekiyor. Randevuya göre vatandaşlar bulundukları ilçenin nüfus müdürlüğünden çipli ehliyete geçme işlemlerini gerçekleştirebilir. İçişleri bakanlığının aldığı bu yeni karar ile ehliyet ve kimlik aynı kartta kullanılabilecek. Ehliyet taşıma zorunluluğundan muzdarip olan vatandaşlar için güzel haber.