Baraj Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj salı akşamları yayınlanıyor. Her hafta yepyeni bölümleri ile saat 20.00'da FOX TV ekranlarında seyircisi ile buluşan dizi kısa zamanda reytinglerde yüksek başarı elde etti.

1977 yapımı Baraj isimli Yeşilçam Filminden uyarlanan dizi yayınlanmaya başladığından itibaren yoğun ilgi gördü. Yeşilçam uyarlaması olması ve konusu ile büyük ilgi çeken dizinin geçen hafta 6. bölümü yayınlandı. Baraj dizisi konusuyla beraber oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerinde topladı.

Baraj Dizisinin Konusu Nedir?

Yeşilçam filminden uyarlama olan Baraj dizisi, Nazım ve Nehir'in internette tanışıp konuşması ile başlar. Birbirlerini görmeden internetten konuşurken Nehir'in kendi fotoğrafını göndermesi üzerine işler değişir. Nehir'in çok gençve güzel olduğunu düşünen Nazım kendi fotoğrafını göndermeye çekinir. Kendi fotoğrafı yerine barajda çalışan Tarık isimli yakışıklı gencin fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğrafı çok beğenip baraja gelmesi üzerine işler karışır.

İlginç bir tanışma hikayesi ile başlayan dizi birden fazla karakterin hikayesine odaklanır. İlginç bir tanışma ile bir araya gelen Tarık, Nehir ve Nazım'ın yalanlarla dolu farklı hikayeleri vardır.

Baraj Dizisi Çekimleri Nerede Yapılıyor?

Baraj dizisinin çekimleri Sakarya'da yapılıyor. Birçok sahnesi Sakarya'daki baraj şantiyesinde çekilen dizinin şantiye dışındaki çekimleri de Sakarya'da yapılıyor.

Dizinin çekilmesi için en önemli alan olan Baraj şantiyesinin Sakarya'da bulunması açısından burada başlanan çekimler, seti sürekli taşımamak adına tamamen Sakarya'ya çekilmiştir.

Baraj Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Baraj dizisi güçlü bir oyuncu kadrosuna sahiptir. Başrollerini Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük'ün paylaştığı dizinin kadrosunda Sumru Yavrucuk, Iman Casablanca, Sait Genay ve Tuna Orhan gibi isimlerde yer alıyor.

Oyuncu kadrosu ve senaryodaki karakterlerin uyumluluğu ile dikkar çeken dizinin sonraki bölümlerinde neler olacağı, hikayenin nasıl devam edeceği şimdiden merak edilenler arasında. İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği baraj dizisi her hafta olduğu gibi bu hafta da salı akşamı FOX TV ekranında izleyicisi ile buluşacak. Baraj'ın heyecanla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da.