Kedi Yaşı Nasıl Hesaplanır? Bir Kedinin Kaç Yaşında Olduğunu Nasıl Anlarız?

Kedilerin yaş değerlendirmeleri insanlardan farklı olduğu için genellikle merak edilen konulardan biridir. Kedi yaşının 4 katı insan yaşına eşittir gibi belli başlı çok da doğru olmayan bilgiler kulaktan kulağa dolşır. Ancak kedilerin büyüme ve yaş alma oranları insanlarda olduğu kadar doğrusal ilerlemez.

Kedi yaşı ile insan yaşı arasında bir oran olması için kedinin belli bir yaşın üzerinde olması gerekir. Bununla beraber kedilerin yaşları bir takım fiziksel özelliklerinden ve hareketliliklerinden anlaşılabilir.

Kedi Yaşı İle İnsan Yaşı Arasında Belli Bir Oran Var Mıdır?

Kedi yaşı ile insan yaşı arasında sabit ve belli bir oran olduğu uzun yıllardır bilinir. Ancak bu orandan kediler belli bir yaşa geldikten sonra bahsedilebilir. Doğdukları andan sonraki ilk iki yıl içerisinde kediler çok hızlı bir büyüme gösterirler. Fiziksel gelişimlerinin çok hızlı olduğu bu dönemde insan yaşı ile kedi yaşı arasında sabit bir orandan bahsedilemez.

Kedilerin doğduktan sonraki ilk 1 yılları insanlarda yaklaşık olarak 13- 14 yaşlarına denk gelir. İkinci yılları dolduğunda ise insan yaşı olarak ortalama 24 ya da 25 yaşında oldukları söylenebilir. Bu süreçten sonra kedilerin büyümesi yavaşlar. 2 yaşından sonra bir kedinin her 1 yılı insan yaşında yaklaşık 4-5 yıla tekabül eder. Yani kedi ile insan yaşı arasında ancak kedilerin 2. yılından sonra bir denge söz konusu olabilir.

Fiziksel Özellikleri İle Kedilerin Yaşı Anlaşılabilir Mi?

Kedilerin yaşlarını anlamak için insan yaşı ile oranlamak dışında başka seçenekler de mevcuttur. Kedilerin yaşları bir takım fiziksel özellikleri incelenerek anlaşılabilir. Kedilerin diş yapısı bu fiziksel özelliklerden biridir. Kediler bebek dişleri ile doğar ve 6. aylarından sonra bu dişleri dökerler. Bebek dişlerinin yerine çıkan 30 tane dişin yapısı ve renginden de kedinin yaşını anlayabiliriz. Kediler yaşları ilerledikçe daha sarı ve lekeli dişlere sahip olurlar. Kedi yaşını anlamak için incelenebilecek diğer fiziksel özellikler ise hareketliliği, gözleri ve kas yapısıdır. Genç kedilerin gözleri daha parlak ve vücut yapıları daha kaslı olur. Göbeği sarkmaya başlamış, ağır hareket eden kediler ise daha yaşlıdır.