Köpek Yaşı Nasıl Hesaplanır? Bir Köpeğin Kaç Yaşında Olduğunu Nasıl Anlarız?

Köpek sahibi olan her insan köpeğinin kaç insan yaşında oduğunu hesaplamaya çalışır. Bu hesaplama yapılırken kullanılan 7 ile çarpma sistemi yanlış bir hesaplama yöntemidir ve gerçeği vermez.

Köpeğin yaşadığı yılı 7 ile çarparak insan yaşını hesaplama, köpeklerin ve insanların gelişim süreçlerinin aynı doğrultuda ilelediğine dair bir yanılsamadır. Oysaki doğum anından itibaren köpeklerin gelişimi insanlara göre çok daha hızlı gerçekleşir. Olgunlaşma hızı ve süreci farklı olan iki tür arasında doğrudan bir hesaplama yapmak mümkün değildir.

Köpek Yaşını Formülle Hesaplamak Mümkün Müdür?

Köpeklerin insan yaşını hesaplamak için doğrusal bir çarpma işlemi mümkün değildir. Bununla beraber bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir logaritma formülü ile köpeklerin insan yaşı hesaplanabilir. Bu yeni logaritma formülüne göre 1 yaşındaki köpek insan yaşında 31'e denk gelmektedir. Yeni geliştirilen bu logaritma formülü büyük oranda geçerli olmakla beraber, köpek ırkları arasındaki gelişim farkına göre değişeceği bilinmelidir.

"16*In(köpeğinizin yaşı)+31" bilim adamlarının geliştirdiği bu formül ile köpeklerin insan yaşını hesaplamak için hesap makinesi gerekebilir. Bununla beraber bu formül üzerinde hesaplama yapan sitelerde bulunmaktadır.

Köpeklerin Olgunlaşma Dönemleri İle İnsanların Olgunlaşma Dönemleri Arasındaki Farklılık Nedir?

Köpeklerin insan yaşının doğrudan hesaplanamamasının sebebi, insan ve köpeklerin olgunlaşma süreçlerinin ve hızlarının farklı yaşanmasıdır. Köpeklerde ve insanlarda çocukluk, yetişkinlik ya da yaşlılık yaş aralıkları ve fiziksel özellikleri farklı zaman aralılarında ve değişken süreçlerde tanımlanmaktadır. İnsanlarda 12 yaşına kadar çocukluk olarak değerlendirilen süreç köpeklerde en fazla 6 aya kadardır. Bunun gibi ergenlikte insanlarda 25'e kadar varabiliyorken, köpeklerde en geç 2 yaşına kadar sürmektedir. Yetişkinlik dönemi insanlarda 50 yaşa kadar iken köpeklerde 7 yaşa kadardır. Son olarak 12 yaşına gelmiş bir köpek yaşlı olarak tanımlanırken, insanlarda yaşlılık yaşı 70'dir. Yaş ve olgunlaşma süreçleri arasındaki fark, cinsler arası yaş dönüştürme işlemlerini daha komplike bir hale getirir.