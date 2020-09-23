Yenimahalle Belediyesi, Ankara’nın en büyük Sanat Merkezi’ni sil baştan yeniledi
Yenimahalle Belediyesi, Başkentin en büyük ve en donanımlı kültür, sanat merkezi olan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ni sil baştan yeniledi.
- Yenimahalle Belediyesi, Ankara’nın en büyük Sanat Merkezi’ni sil baştan yeniledi
Yenimahalle Belediyesi, Başkentin en büyük ve en donanımlı kültür, sanat merkezi olan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ni sil baştan yeniledi. Pandemi sürecini değerlendiren Yenimahalle Belediyesi Türkiye’nin en büyük salonlarından biri olma özelliğine sahip çok amaçlı salonu baştan aşağı yenilerken, kongre ve sanat merkezinin fuaye alanı ve kulislerini de elden geçirdi.
Bin 650 kişi kapasitesi ile 2012 yılından bu yana binlerce etkinliğe ev sahipliği yapan, tadilatın ardından ise bin 508 kişilik olarak düzenlenen çok amaçlı salon, Ekim ayında yepyeni etkinliklerle kapılarını açacak.
23 Eyl 2020 - 11:05 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.