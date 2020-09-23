Yenimahalle Belediyesi, Ankara’nın en büyük Sanat Merkezi’ni sil baştan yeniledi

Yenimahalle Belediyesi, Başkentin en büyük ve en donanımlı kültür, sanat merkezi olan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ni sil baştan yeniledi. Pandemi sürecini değerlendiren Yenimahalle Belediyesi Türkiye’nin en büyük salonlarından biri olma özelliğine sahip çok amaçlı salonu baştan aşağı yenilerken, kongre ve sanat merkezinin fuaye alanı ve kulislerini de elden geçirdi.



Bin 650 kişi kapasitesi ile 2012 yılından bu yana binlerce etkinliğe ev sahipliği yapan, tadilatın ardından ise bin 508 kişilik olarak düzenlenen çok amaçlı salon, Ekim ayında yepyeni etkinliklerle kapılarını açacak.