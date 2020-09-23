Benim Adım Melek Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor?

TRT ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Benim Adım Melek yayın hayatına başladığı günden bu yana çarşamba akşamları yayınlanıyor. TRT'nin dikkat çeken yapımlarından olan Benim Adım Melek, dramatik hikayesi ile izleyenleri etkilemeye devam ediyor.

Yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un yazdığı Benim Adım Melek güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Bir annenin değişen hayatını ve mücadelesini dram yüklü bir anlatım ile seyirciye sunan dizi 2. sezonu ile TRT ekranlarında kaldığı yerden devam ediyor.

Benim Adım Melek Dizisinin Konusu Nedir?

Benim Adım Melek dizisi en temelde çocukları için her şeye rağmen mücadele eden bir annenin hikayesini anlatıyor. Dizide başrol olan Nehir Erdoğan, Melek adındaki anneye hayat veriyor.

Melek yıllar önce ailesini çiğneyerek sevdiği adamla evlenmiş ve babası ile ilişkileri kopmuş. Kocası ile Berlin'de yaşayan 3 çocuk annesi Nehir'in kötü bir haberle dünyası alt üst olur. Her ne kadar zor bir karar olsa da çocukları için yıllar önce terkettiği Gaziantep'e dönmeye karar verir. Döndüğünde ise babasının dinmeyen öfkesi ile karşı karşıya kalır. Melek bundan sonra tüm şartlara rağmen çocukları için mücadele etmeye başlar. Ancak hayat artık her zamankinden çok daha zor olacaktır.

Benim Adım Melek Dizisi Nerede Çekiliyor?

Mücadele eden bir annenin hikayesini anlatan Benim Adım Melek dizisinin hem yurt içi hem de yutrdışı çekimleri bulunuyor. Yurt dışı çekimlerinin Belgrad'ta yapıldığı dizinin yurt içindeki çekimleri ise Gaziantep'te yapılmaya devam ediyor.

Benim Adım Melek Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

TRT ekranlarının güçlü yapımlarından olan Benim Adım Melek dizisinde birçok ünlü oyuncu rol almaktadır. Başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken yapımın kadrosu şu şekildedir.

· Nehir Erdoğan

· Kutsi

· Rabia Soytürk

· Ulvi Kahyaoğlu

· Şerif Sezer

· Mustafa Mert Koç

Güçlü oyuncu kadrosu ve sevilen hikayesi ile Benim Adım Melek çarşamba akşamları saat 20.00'da yeni bölümleri ile TRT ekranlarında seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.