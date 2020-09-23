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- 23 Eyl 2020 - 11:39 G: 23 Eyl 2020 - 11:40

Devrilen zift yüklü tanker otomobile çarptı: 3 yaralı

D-100 kara yolunun Düzce kesimindeki kaza nedeniyle yol çift yönlü trafiğe kapatıldı

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Düzce'de D-100 kara yolunda devrilen zift yüklü tankerin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, ulaşım çift yönlü kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, kara yolunun Bolu Dağı mevkisinde seyreden Savaş İlçin yönetimindeki 72 AAG 546 plakalı zift yüklü tanker kontrolden çıkarak orta bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen tanker bu sırada aynı yönde seyreden Mehmet Sürer idaresindeki 14 NA 604 plakalı otomobile vurdu.

Kazada yaralanan sürücülerle otomobildeki Cemile Ular, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Düzce Atatürk Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yola dökülen zift nedeniyle kara yolunun Bolu istikameti Abant, Düzce yönü de Kaynaşlı'dan trafiğe kapatıldı.

Kara yolları ekiplerinin yolu açma çalışmaları sürüyor.

23 Eyl 2020 - 11:39 AA Düzce- Asayiş

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