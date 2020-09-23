Haberler Ankara Haberler Ankara
- 23 Eyl 2020 - 11:41 G: 23 Eyl 2020 - 11:42

Dolarda yeni zirve! Rekor üstüne rekor kırıyor - 23 Eylül 2020

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,6830'dan işlem görüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,6830'dan işlem görüyor.

Dün en düşük 7,6206, en yüksek 7,6710 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,6657'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,6830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 8,9840'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 9,7510'dan satılıyor.

Dolar endeksi de yükseliş eğilimini sürdürerek yaklaşık 2 ayın ardından ilk kez 94'ün üzerine çıktı. Avro/dolar paritesi, üst üste 3 işlem günü süren düşüşünü bugüne taşıyarak 1,1672 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam eden sunumu ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

23 Eyl 2020 - 11:41 AA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Devrilen zift yüklü tanker otomobile çarptı: 3 yaralı mask
Devrilen zift yüklü tanker otomobile çarptı: 3 yaralı
Benim Adım Melek Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? mask
Benim Adım Melek Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor?
Yenimahalle Belediyesi, Ankara’nın en büyük Sanat Merkezi’ni sil baştan yeniledi mask
Yenimahalle Belediyesi, Ankara’nın en büyük Sanat Merkezi’ni sil baştan yeniledi
Başkan Altınok, şiddet olayının ardından sağlık çalışanlarını ziyaret etti mask
Başkan Altınok, şiddet olayının ardından sağlık çalışanlarını ziyaret etti
Ankaralılar sıfır emisyon için pedal çevirdi mask
Ankaralılar sıfır emisyon için pedal çevirdi
Korkutan koronavirüs bilançosu! Dünya genelinde vaka sayısı 31 milyon 787 bin 504 oldu mask
Korkutan koronavirüs bilançosu! Dünya genelinde vaka sayısı 31 milyon 787 bin 504 oldu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL