Masumlar Apartmanı Safiye'nin Hastalığı Nedir? Tedavi Edilir Mi?

TRT ekranlarında geçen hafta yayınlanmaya başlayan Masumlar Apartmanı dizisinde Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakterinin hastalığı izleyicilerin ilgisini çekti ve hastalığa karşı ilgi uyandırdı. Safiye karakterinin sürekli her şeyi defalarca yıkaması, her şeyin kirli olduğunu düşünmesi ve sürekli tekrar eden hareketlerde bulunması dizinin seyircisinde büyük merak uyandırdı. Daha şimdiden Safiye karakterinin hastalığına dair araştırmalar başladı.

Safiye karakterinin sahip olduğu hastalık ileri derece bir obsesif kompülsif bozukluğudur. Halk arasında temizlik hastalığı olarak da bilinen obsesif kompülsif bozukluk kişilerde, Safiye'de olduğu gibi her şeyin kirli olduğu düşüncesini yaratır ve sürekli tekrar eden hareketler yaptırır. Kişiler yaptıkları şeyin mantık dışı olduğunu düşünse dahi kendilerini durduramazlar.

Obsesif Kompülsif Bozukluğu Nedir?

Obsesif Kompülsif Bozukluk, kişilerin sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olması ve bu düşüncelerin kendilerini rahatsız etmesine engel olmak için rituel olarak tekrar eden hareketler yapmaları anlamına gelir.

Obsesif Kompülsif Bozukluğa sahip olan kişiler, sürekli tekrar eden düşüncelerini kontrol edemezler. Sürekli tekrar eden bu düşünceleri saplantılı bir hale getirirler. OKB hastalarının düşüncelerini saplantılı bir hale getirmesi çevrelerindeki kişiler için sıkıntılı durumlara yol açabilir. OKB hastalığına sahip kişilerin bu sorunu görmezden gelerek çözmeleri pek mümkün değildir. Takıntılarını görmezden gelmeye çalışarak streslerini arttırabilirler. Bu durumda hastalık daha ciddi sonuçlar doğuracak aşamlara geçebilir. OKB hastalığının biyolojik sebepleri de olabileceği gibi genellikle çevresel sebeplere dayandığı bilinmektedir. Yaşamda ani bir değişiklik, ölüm ya da çeşitli kaygılar OKB hastalığına sebep olabilir.

Obsesif Kompülsif Bozukluğu Tedavi Edilebilir Mi?

Obsesif Kompülsif Bozukluğu tedavi edilebilir ve etkileri en aza indirilebilir bir hastalıktır. OKB tedavisi ilaçla yapılabileceği gibi davranış terapisi ile de tedavi edilebilir. OKB hastalarına beyinlerindeki tekrar eden düşüncelere engel olmak için serotonin miktarını arttıracak ilaçlar verilebilir. Davranış terapisi ile sıklıkla tekrar eden düşünceleri azaltmaya yönelik bir tedavidir. Bu tedavide OKB hastalarının zorlayıcı davranışları yapmalarına sebep olan şeylerle yüzleşmeleri hedeflenir.