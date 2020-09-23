Müge Anlı İlk Programa Kaç Yılında Başladı? Müge Anlı Hukuk Okudu Mu?

ATV ekranlarının sevilen dobra sunucusu Müge Anlı, son dönemde adından sıkça söz ettiren isimler arasında. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile sürekli gündemi belirleyen Müge Anlı Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden biri olarak seyirciler tarafından merak ediliyor.

Müge Anlı'nın programında bir çok cinayeti çözmesi, kayıpşarı bulması vb. başarıları akıllara Müge Anlı hukuk mu okudu sorusunu getiriyor. Ekranların cesur sunucusu Müge Anlı İletişim Fakültesi mezunu olup, hukuk üzerine yüksek lisans yapmıştır.Sunucunun magazin haberleri sunucusu olarak başladığı kariyeri bugün bu noktaya gelmiştir.

Müge Anlı'nın İlk Programı Nedir?

Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Müge Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde de hukuk üzerine yüksek lisans eğitimi almıştır. Lisans eğitimi ile ilgili olarak sunuculuğa başlayan Müge Anlı'nın ilk programı 2006 yılında Şenay Düdek'le başladığı Dobra Dobra isimli magazin programıdır. 2008 yılına kadar magazin sunuculuğuna devam eden sunucu 2008'de kendi programını yapmaya başladı.

Müge Anlı'nın günümüzde ATV ekranlarında yaptığı Tatlı Sert programının Türkiye'de yarattığı gündemler ve sunucunun ilgilendiği olaylara karşı tavrı, seyirciler tarafından takdirle izleniyor. Sunucunun geçmişte yaptığı işlere ve eğitim alanına yönelik ilginin de artmasını sağlayan program uzun yıllardır devam etmektedir.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı Kaç Yılında Başladı?

Müge Anlı'nın yapımcılığını da kendi üstlendiği programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yayın hayatına 2008 yılında başlamıştır. 2008 yılından bu yana hiç hız kaybetmeden devam eden programda Müge Anlı binlerce olayı çözmüş, birçok vakayı da açıklığa kavuşturmuştur.

Müge Anlı 2008'den beri sürdürdüğü bu programla beraber 2010-2011 yılları arasında başka bir yapım olan Mektubunuz Var ve yine 2019 yılında Güven Bana adlı programlarda da sunuculuk yapmıştır. Uzun yıllardır sunuculuk yapan ve Türkiye'deki en sevilen insanlardan olan Müge Anlı 2018 ve 2020 yıllarında da 2 kez en iyi kadın sunucu ödülüne layık görülmüştür.<